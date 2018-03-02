Кремль: Росія не планує втягуватися в гонку озброєнь

Росія не планує втягуватися в гонку озброєнь після заяв президента Росії Володимира Путіна про розробку нових видів ядерної зброї, заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

«Це не що інше, як відповідні дії Російської Федерації на злам договору щодо ПРО, на вихід США з договору щодо ПРО і на досить активний процес створення глобальної системи ПРО, яка в свою чергу, очевидно в перспективі була здатна порушити стратегічний паритет, ядерний паритет і фактично нейтралізувати стратегічні сили Російської Федерації», – заявив Пєсков.

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Раніше сьогодні він також заперечив, що Росія порушує міжнародні договори про контроль над озброєннями.

Пєсков також заявив, що промова Путіна не збільшить міжнародну ізоляцію Росії і не стане провісником початку нової гонки озброєнь.

Під час інтерв’ю, що транслювалося в останні години 1 березня в США, Путін сказав, що Росія буде використовувати ядерну зброю тільки за надзвичайних обставин.

«Є дві причини, які можуть спонукати нас використати ядерну зброю: напад ядерної зброї проти нас або напад з використанням звичайних озброєнь із загрозою існуванню російської держави», – сказав Путін в інтерв’ю телеканалу NBC.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Дональд Трамп висловили занепокоєння через заяви президента Росії Володимира Путіна 1 березня про розробку ядерної енергоустановки для крилатої ракети, яка буде невразливою для систем ПРО. Лідери США та Німеччини заявили, що зброя матиме негативний вплив на «міжнародні зусилля з контролю над озброєннями».