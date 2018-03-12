Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
12 Березень 2018, Київ 13:56
Політика

Ядерні погрози Путіна змушують бути напоготові не лише США, а й Україну

Сурков пропонує назвати ядерну ракету іменем «Гіві»

Холодна війна повертається? Російський президент Володимир Путін погрожує світу новою ядерною зброєю, нібито невразливою для протиракетної оборони. А його радник Владислав Сурков несподівано пропонує назвати одну з ракет на честь вбитого бойовика «Гіві». Кому ж адресовані російські погрози – Америці чи Україні? Відповідь шукали журналісти проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Березень 2018 року. Володимир Путін звертається до Федеральних зборів.

«Сьогоднішнє послання носить особливий, рубіжний характер», – акцентував російський президент Володимир Путін під час виступу.

Нас ніхто не хотів слухати. Послухайте зараз
Володимир Путін

Офіційно ця промова – доктрина розвитку Росії на майбутній рік. Неофіційно – попередження «західним партнерам».

«Нас ніхто не хотів слухати. Послухайте зараз», – у цей час оточення Путіна встає і аплодує стоячи.

Наскрізна тема путінського послання – нова супер-зброя. Під час виступу показують ролики з нібито надсучасними ядерними ракетами. Гіперзвукові крилаті комплекси, літаючі апарати з ядерною енергетичною установкою і ракети з непередбачуваною траєкторією польоту, які оминають будь-які системи протиракетної оборони.

«Стримати Росію не вдалося! Тепер потрібно усвідомити цю реальність, усвідомити, що те, що я сказав сьогодні – це не блеф. А це не блеф, повірте», – повторює Путін.

Фрагмент відео про ракетний комплекс «Авангард»
Фрагмент відео про ракетний комплекс «Авангард»

Реакція Заходу на погрози Путіна

Чи вдалося Путіну налякати Пентагон своєю новою «чудо-зброєю»? Метью Кроніг, один з авторів національної стратегії США у боротьбі з тероризмом, обережний в оцінках.

Немає ніяких доказів, що були дослідження, розробка, виробництво або розміщення такого типу зброї
Метью Кроніг

«Цей фільм про крилаті ракети на ядерних двигунах ... – це поки що задумки, немає ніяких доказів, що були дослідження, розробка, виробництво або розміщення такого типу зброї. А якщо говорити про небезпеку, то небезпека реальна. Росія – одна з найсильніших ядерних держав на цій планеті. Ядерна війна з Росією – це те, що здатне закінчити існування Європи або Сполучених Штатів», – вважає спеціальний радник Міністра оборони США у 2010-2011 роках Метью Кроніг.

Метью Кроніг
Метью Кроніг

Загрозою стурбовані і українські експерти.

Це – спроба брязкання зброєю і демонстрація того, що є якісь інтереси, які Путін не здасть, навіть під тиском Заходу
Марія Кучеренко

«У цьому випадку це – спроба брязкання зброєю і демонстрація того, що є якісь інтереси, які Путін не здасть навіть під тиском Заходу», – зазначила експерт Центру дослідження проблем громадянського суспільства Марія Кучеренко.

«До речі, умовні назви цих двох нових видів стратегічної зброї Росії (крилата ракета глобальної дальності і безпілотного підводного апарату – ред.) поки не вибрані. Чекаємо пропозицій на сайтах Міністерства оборони», – сказав російський президент.

Сурков пропонує назвати ракету «Гіві»

Першим свою назву для нових ядерних ракет запропонував помічник Путіна і за сумісництвом куратор угруповань «ЛНР» та «ДНР» Владислав Сурков.

– Я хочу взяти участь в конкурсі на назву нових систем озброєння, – тоді ж відреагував Сурков.

– У вас є вже варіанти?

– Так, «Гіві»!

– «Гіві», чому?

– Тому що є такий «герой Донбасу» – «Гіві». Я думаю, будь-який з цих нових комплексів можна назвати «Гіві»! Буду пропонувати! – сміючись, відповів Сурков.

Сурков пропонує назвати ракету іменем «Гіві»
Сурков пропонує назвати ракету іменем «Гіві»

Який зв’язок може бути між донбаським бойовиком Михайлом Толстих, убитим рік тому в окупованій Макіївці, і новими російськими ядерними ракетами? Пропозиція Суркова дивує навіть москвичів.

«Гіві» – це грузин якийсь, щось грузинське якесь – ім’я, назва, що це?», – запитують жителі російської столиці.

«Гіві» я знаю, так, загинув. Ну хлопець, звичайний хлопець. Причому тут ракета?», – дивується перехожий.

Частина москвичів не розуміють логіки Суркова
Частина москвичів не розуміють логіки Суркова

«Ну це – стьоб над Заходом, стьоб над Америкою. Я не знаю, над санкціями», – припускає хтось.

«Я думаю, потрібно якось інакше назвати цю ракету», – вважає один з перехожих.

– «А чому тільки «Гіві», а не «Моторола»?», – поцікавилися у Суркова.

– «Моторола» – це все-таки бренд!» – відповів той.

Для кого російська супер-зброя має більшу загрозу?

Але, крім пропозиції Суркова, є іще одна деталь, яка говорить про те, що нова супер-зброя загрожує не стільки західним державам, скільки Україні.

Її випробування успішно завершені. З першого грудня минулого року комплекс приступив до несення дослідно-бойового чергування на аеродромах Південного військового округу
Володимир Путін

«Її випробування успішно завершені. І більше того, з першого грудня минулого року комплекс приступив до несення дослідно-бойового чергування на аеродромах Південного військового округу», – зауважив Володимир Путін.

Південний військовий округ зі штабом в Ростові-на-Дону розташований безпосередньо біля східних кордонів України. Тут дислокуються дві загальновійськові армії – 49-та і 58-ма, а також 4-та армія військово-повітряних сил і протиповітряної оборони.

Минулого року округ посилили – створили нове військове об’єднання – восьму армію. Її командувач – генерал-лейтенант Сергій Кузовльов, відомий на окупованій частині Донбасу за позивним «Тамбов». І ось нова загроза – анонсована Путіним надпотужна зброя.

Жителі окупованого Донецька ядерної загрози не відчувають і теж пропонують свої назви новим надсучасним системам знищення.

«Я б назвала цю ракету «Миротворець». Тому що Росія приносить мир. Усьому світу», – зауважила жителька Донецька.

«Архонт» – з грецької означає силу і владу», – запропонував донеччанин.

«Ввічливий удар» я б назвав, це асоціюється з «ввічливими людьми», які забрали свого часу Крим, коротше – «ввічливі люди», – відповів житель Донецька.

Донеччанин, захоплений винаходом Кремля щодо «зелених чоловічків», ракету пропонує назвати теж «ввічливою»
Донеччанин, захоплений винаходом Кремля щодо «зелених чоловічків», ракету пропонує назвати теж «ввічливою»

«Не знаю, я, напевно, назвав би її «Матрьошкою». Ніби асоціюється з Росією і завжди буде зрозуміло, хто тут головний, коли будуть такі ракети використовуватися», – зауважив місцевий житель.

«Хвиля». Чому? Вибухова хвиля! Ось так ось», – сміється інших донеччанка.

«Мені здається, дуже вдала назва – це просто «Путін», – вважає інша дівчина.

Жителька Донецька вважає, що найкраща назва для ракети – «Путін»
Жителька Донецька вважає, що найкраща назва для ракети – «Путін»

«Ми нікому не погрожуємо» і «можемо повторити»

У той же час російський президент запевняє: використовувати нову зброю не збирається. «Ми нікому не погрожуємо, ні на кого не збираємося нападати, нічого ні у кого, погрожуючи зброєю, не збираємося забрати. У нас у самих все є», – запевнив Путін.

З одного боку, ти презентуєш себе миротворцем, а з іншого – ти – творець війни
Марія Кучеренко

«Це така дуже половинчаста «оруелівська» дія. З одного боку, ти презентуєш себе миротворцем, а з іншого – ти – творець війни, ти – людина, яка влаштувала 2014 рік, ти «можемо повторити», – трактує слова російського президента Марія Кучеренко.

Марія Кучеренко
Марія Кучеренко

«Можемо повторити» – версія, що нова ядерна зброя тільки розв’яже руки Росії на пострадянському просторі, сьогодні хвилює військових експертів усього світу.

«Це те, чим я стурбований. Що він використовує ядерну зброю для стримування Заходу, якщо Путін вчинить агресію проти сусідів – України або країн Балтії», – наголосив Метью Кроніг.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

В ІНШИХ ЗМІ

Загрузка...
Loading...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG