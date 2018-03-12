Ядерні погрози Путіна змушують бути напоготові не лише США, а й Україну

Холодна війна повертається? Російський президент Володимир Путін погрожує світу новою ядерною зброєю, нібито невразливою для протиракетної оборони. А його радник Владислав Сурков несподівано пропонує назвати одну з ракет на честь вбитого бойовика «Гіві». Кому ж адресовані російські погрози – Америці чи Україні? Відповідь шукали журналісти проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Березень 2018 року. Володимир Путін звертається до Федеральних зборів.

«Сьогоднішнє послання носить особливий, рубіжний характер», – акцентував російський президент Володимир Путін під час виступу.

Нас ніхто не хотів слухати. Послухайте зараз

Офіційно ця промова – доктрина розвитку Росії на майбутній рік. Неофіційно – попередження «західним партнерам».

«Нас ніхто не хотів слухати. Послухайте зараз», – у цей час оточення Путіна встає і аплодує стоячи.

Наскрізна тема путінського послання – нова супер-зброя. Під час виступу показують ролики з нібито надсучасними ядерними ракетами. Гіперзвукові крилаті комплекси, літаючі апарати з ядерною енергетичною установкою і ракети з непередбачуваною траєкторією польоту, які оминають будь-які системи протиракетної оборони.

«Стримати Росію не вдалося! Тепер потрібно усвідомити цю реальність, усвідомити, що те, що я сказав сьогодні – це не блеф. А це не блеф, повірте», – повторює Путін.

Реакція Заходу на погрози Путіна

Чи вдалося Путіну налякати Пентагон своєю новою «чудо-зброєю»? Метью Кроніг, один з авторів національної стратегії США у боротьбі з тероризмом, обережний в оцінках.

Немає ніяких доказів, що були дослідження, розробка, виробництво або розміщення такого типу зброї

«Цей фільм про крилаті ракети на ядерних двигунах ... – це поки що задумки, немає ніяких доказів, що були дослідження, розробка, виробництво або розміщення такого типу зброї. А якщо говорити про небезпеку, то небезпека реальна. Росія – одна з найсильніших ядерних держав на цій планеті. Ядерна війна з Росією – це те, що здатне закінчити існування Європи або Сполучених Штатів», – вважає спеціальний радник Міністра оборони США у 2010-2011 роках Метью Кроніг.

Загрозою стурбовані і українські експерти.

Це – спроба брязкання зброєю і демонстрація того, що є якісь інтереси, які Путін не здасть, навіть під тиском Заходу

«У цьому випадку це – спроба брязкання зброєю і демонстрація того, що є якісь інтереси, які Путін не здасть навіть під тиском Заходу», – зазначила експерт Центру дослідження проблем громадянського суспільства Марія Кучеренко.

«До речі, умовні назви цих двох нових видів стратегічної зброї Росії (крилата ракета глобальної дальності і безпілотного підводного апарату – ред.) поки не вибрані. Чекаємо пропозицій на сайтах Міністерства оборони», – сказав російський президент.

Сурков пропонує назвати ракету «Гіві»

Першим свою назву для нових ядерних ракет запропонував помічник Путіна і за сумісництвом куратор угруповань «ЛНР» та «ДНР» Владислав Сурков.

– Я хочу взяти участь в конкурсі на назву нових систем озброєння, – тоді ж відреагував Сурков.

– У вас є вже варіанти?

– Так, «Гіві»!

– «Гіві», чому?

– Тому що є такий «герой Донбасу» – «Гіві». Я думаю, будь-який з цих нових комплексів можна назвати «Гіві»! Буду пропонувати! – сміючись, відповів Сурков.

Який зв’язок може бути між донбаським бойовиком Михайлом Толстих, убитим рік тому в окупованій Макіївці, і новими російськими ядерними ракетами? Пропозиція Суркова дивує навіть москвичів.

«Гіві» – це грузин якийсь, щось грузинське якесь – ім’я, назва, що це?», – запитують жителі російської столиці.

«Гіві» я знаю, так, загинув. Ну хлопець, звичайний хлопець. Причому тут ракета?», – дивується перехожий.

«Ну це – стьоб над Заходом, стьоб над Америкою. Я не знаю, над санкціями», – припускає хтось.

«Я думаю, потрібно якось інакше назвати цю ракету», – вважає один з перехожих.

– «А чому тільки «Гіві», а не «Моторола»?», – поцікавилися у Суркова.

– «Моторола» – це все-таки бренд!» – відповів той.

Для кого російська супер-зброя має більшу загрозу?

Але, крім пропозиції Суркова, є іще одна деталь, яка говорить про те, що нова супер-зброя загрожує не стільки західним державам, скільки Україні.

Її випробування успішно завершені. З першого грудня минулого року комплекс приступив до несення дослідно-бойового чергування на аеродромах Південного військового округу

«Її випробування успішно завершені. І більше того, з першого грудня минулого року комплекс приступив до несення дослідно-бойового чергування на аеродромах Південного військового округу», – зауважив Володимир Путін.

Південний військовий округ зі штабом в Ростові-на-Дону розташований безпосередньо біля східних кордонів України. Тут дислокуються дві загальновійськові армії – 49-та і 58-ма, а також 4-та армія військово-повітряних сил і протиповітряної оборони.

Минулого року округ посилили – створили нове військове об’єднання – восьму армію. Її командувач – генерал-лейтенант Сергій Кузовльов, відомий на окупованій частині Донбасу за позивним «Тамбов». І ось нова загроза – анонсована Путіним надпотужна зброя.

Жителі окупованого Донецька ядерної загрози не відчувають і теж пропонують свої назви новим надсучасним системам знищення.

«Я б назвала цю ракету «Миротворець». Тому що Росія приносить мир. Усьому світу», – зауважила жителька Донецька.

«Архонт» – з грецької означає силу і владу», – запропонував донеччанин.

«Ввічливий удар» я б назвав, це асоціюється з «ввічливими людьми», які забрали свого часу Крим, коротше – «ввічливі люди», – відповів житель Донецька.

«Не знаю, я, напевно, назвав би її «Матрьошкою». Ніби асоціюється з Росією і завжди буде зрозуміло, хто тут головний, коли будуть такі ракети використовуватися», – зауважив місцевий житель.

«Хвиля». Чому? Вибухова хвиля! Ось так ось», – сміється інших донеччанка.

«Мені здається, дуже вдала назва – це просто «Путін», – вважає інша дівчина.

«Ми нікому не погрожуємо» і «можемо повторити»

У той же час російський президент запевняє: використовувати нову зброю не збирається. «Ми нікому не погрожуємо, ні на кого не збираємося нападати, нічого ні у кого, погрожуючи зброєю, не збираємося забрати. У нас у самих все є», – запевнив Путін.

З одного боку, ти презентуєш себе миротворцем, а з іншого – ти – творець війни

«Це така дуже половинчаста «оруелівська» дія. З одного боку, ти презентуєш себе миротворцем, а з іншого – ти – творець війни, ти – людина, яка влаштувала 2014 рік, ти «можемо повторити», – трактує слова російського президента Марія Кучеренко.

«Можемо повторити» – версія, що нова ядерна зброя тільки розв’яже руки Росії на пострадянському просторі, сьогодні хвилює військових експертів усього світу.

«Це те, чим я стурбований. Що він використовує ядерну зброю для стримування Заходу, якщо Путін вчинить агресію проти сусідів – України або країн Балтії», – наголосив Метью Кроніг.

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