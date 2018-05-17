Трамп доручив уряду США готувати нові санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп доручив американському уряду підготувати план нових санкцій щодо Росії за порушення Договору про ліквідацію ракет середнього і малого радіусу дії. Розпорядження опубліковано на сайті Білого дому 16 травня.

Санкції можуть бути запроваджені проти тих, хто несе відповідальність за невиконання Москвою положень договору. Можливі заходи – заморожування активів цих осіб у США, заборона на в'їзд і інші обмеження, які «президент вважатиме доречними».

СРСР і Сполучені Штати уклали Договір про ліквідацію ракет середнього і малого радіусу дії в 1987 році. Документ забороняє виробляти і випробовувати балістичні та крилаті ракети з радіусом дії від 500 до 5500 кілометрів і їхні пускові установки, а озброєння такого типу, які перебували в арсеналах СРСР і США, мали бути знищені.

Москва і Вашингтон звинувачують один одного в порушенні домовленостей.