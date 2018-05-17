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17 Травень 2018, Київ 10:29
Новини | Міжнародні

Трамп доручив уряду США готувати нові санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп доручив американському уряду підготувати план нових санкцій щодо Росії за порушення Договору про ліквідацію ракет середнього і малого радіусу дії. Розпорядження опубліковано на сайті Білого дому 16 травня.

Санкції можуть бути запроваджені проти тих, хто несе відповідальність за невиконання Москвою положень договору. Можливі заходи – заморожування активів цих осіб у США, заборона на в'їзд і інші обмеження, які «президент вважатиме доречними».

СРСР і Сполучені Штати уклали Договір про ліквідацію ракет середнього і малого радіусу дії в 1987 році. Документ забороняє виробляти і випробовувати балістичні та крилаті ракети з радіусом дії від 500 до 5500 кілометрів і їхні пускові установки, а озброєння такого типу, які перебували в арсеналах СРСР і США, мали бути знищені.

Москва і Вашингтон звинувачують один одного в порушенні домовленостей.

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