МЗС Росії застерігає від «небезпечних обвинувачень» у кібернападах

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявляє, що США вибрали «небезпечний шлях» і «навмисно розпалюють напруженість у відносинах між ядерними державами», звинувачуючи російську військову розвідку в здійсненні кібератак у всьому світі.

Пізно ввечері 4 жовтня Рябков закликав союзників США, Велику Британію, Австралію, Канаду і Нідерланди, які приєдналися до звинувачень Вашингтона на адресу Москви, переглянути свої заяви.

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Напередодні Велика Британія і Нідерланди звинуватили російську військову розвідку ГРУ у плануванні, організації і здійсненні низки кібернападів, які відбувалися в усьому світі. Йдеться про широку низку подій – від зламування електронної пошти Демократичної партії США під час президентських виборів 2016 року і до нападів на комп’ютерну мережу світової антидопінгової агенції.