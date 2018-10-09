У МЗС Росії пояснили, чому в Нідерланди приїжджали видворені росіяни

У Міністерстві закордонних справ Росії заявляють, що нічого таємного в поїздці в Нідерланди чотирьох росіян, яких згодом видворила влада цієї країни, не було.

«Йшлося про абсолютно відкрите і рутинне відрядження. Повсякденну діяльність російських дипломатичних представництв за кордоном забезпечують різні державні організації і відомства, включаючи Міністерство оборони Російської Федерації», – сказали 8 жовтня у відомстві.

А вилучені у російських представників технічні засоби, як пояснили у МЗС Росії, призначалися для тестування інформаційних систем посольств «в інтересах аналізу захищеності комп’ютерних мереж у зв’язку з частими спробами кіберпроникнення в російські державні установи».

Минулого тижня міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевелд оголосила, що нідерландські спецслужби за підтримки британських колег у квітні запобігли хакерській атаці чотирьох росіян на Організацію із заборони хімічної зброї. Серед цілей хакерів були названі дані з розслідування отруєння Скрипалів «Новачком» у британському Солсбері, а також про катастрофу авіалайнера MH17 в 2014 році на сході України.

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У Нідерландах висланих із країни росіян вважають співробітниками російської військової розвідки. Прокуратура Нідерландів повідомила, що у них було вилучене обладнання для здійснення хакерських атак. Дипломатичні паспорти всіх чотирьох відрізнялися лише однією цифрою. В одного з них була виявлена квитанція на таксі від району, де розташована військова частина, що має відношення до військової розвідки, до аеропорту.

Разом із Нідерландами Сполучені Штати Америки, Велика Британія і низка інших країн звинуватили Росію і конкретно військову розвідку (ГРУ) в кібератаки на ОЗХЗ, Міжнародне антидопінгове агентство й інші глобальні і національні організації.