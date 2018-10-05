Чеське МЗС висловило стурбованість щодо діяльності російських спецслужб в країнах Євросоюзу

Міністерство закордонних справ Чеської Республіки виступило з заявою, в якій висловило стурбованість діяльністю спецслужб Росії в країнах Європейського союзу.

«Інформації про операції російських спецслужб проти низки цілей в країнах – членах ЄС і НАТО, включно із Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) є тривожними і представляють собою неприйнятну поведінку в міжнародних відносинах», – мовиться в заяві.

Чеське МЗС при цьому «висловлює солідарність з нашими британськими і нідерландськими партнерами, з якими ми в тісному контакті».

«Чеська Республіка й надалі буде продовжувати боротися з кібернетичними загрозами, з якими має і свій власний досвід», – йдеться в заяві чеського МЗС.

Напередодні Велика Британія і Нідерланди звинуватили російську військову розвідку ГРУ у плануванні, організації і здійсненні низки кібернападів, які відбувалися в усьому світі. Йдеться про широку низку подій – від зламування електронної пошти Демократичної партії США під час президентських виборів 2016 року і до нападів на комп’ютерну мережу світової антидопінгової агенції.

У масштабних кібератаках на західні інституції російське ГРУ також звинуватили США та Канада.

У відповідь МЗС Росії застерегло світові столиці від «небезпечних обвинувачень» у кібернападах.