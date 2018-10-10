Прокуратура АРК розслідує причетність українських компаній до будівництва Керченського мосту

Прокуратура Автономної Республіки Крим проводить перевірку причетності українських та іноземних компаній до будівництва Керченського мосту, повідомив керівник відомства Гюндуз Мамедов, інформує 10 жовтня сайт проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Ми за цим фактом відкрили кримінальне провадження і встановлюємо ці факти. Також у нас є кримінальне провадження за фактом будівництва Керченського мосту. Це будівництво завдає істотної шкоди екології», – сказав Мамедов, коментуючи інформацію про нібито постачання українського щебеню для будівництва Керченського мосту.

Він повідомив, що прокуратура підготувала клопотання щодо надання міжнародної правової допомоги для встановлення причетності іноземних компаній до будівництва цього мосту, і ці запити вже надіслали в кілька європейських країн.

4 жовтня Служба безпеки України повідомила, що менеджмент одного з українських підприємств, яке здійснює видобуток щебеню, налагодило його постачання до Росії. Цей щебінь нібито використовувався в будівництві Керченського моста. Всього в Росію здійснили 25 поставок щебеню загальною масою 28 тисяч тонн.

Автодорожну частину мосту через Керченську протоку відкрили для руху легкових автомобілів 16 травня. Рух для вантажних машин відкрили 1 жовтня. Залізнична частина мосту поки не добудована.

Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво Керченського моста в анексованому Росією Криму є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля.

Європейський союз і США розкритикували часткове відкриття Керченського моста між російською територією та анексованим Кримом. Українська сторона вийшла з договору з Росією про будівництво мосту в 2014 році – після анексії Криму.