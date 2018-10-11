На «повзучий» контроль Росії в Азові ЄС реагує неадекватно – євродепутати

Брюссель – Як Євросоюз та НАТО повинні реагувати на виклики безпеці та дестабілізаційну активність Росії у акваторії Азовського моря? Про це у четвер ішлося на слуханнях у Європарламенті. Натомість євродепутати констатували, що реакція Заходу на запуск Росією Керченського мосту і її блокування «перевірками» руху суден під українськими й європейськими прапорами були або надто слабкими, або взагалі «неадекватними». Тим часом європейська дипломатична служба переконує, що діє і «втоми» від України не має.

Ситуація, що через агресію Росії склалася в Азовському морі, привертає все більшу увагу в ЄС та Північноатлантичному союзі. Минулого тижня на зустрічах міністрів оборони альянсу генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ запевнив, що його організація пильно стежить за активністю росіян у цьому регіоні. НАТО стоїть пліч-о-пліч з Україною, бо усвідомлює дестабілізаційну діяльність, яку розгорнула Росія своєю військовою присутністю в Азовському морі, та перешкоди, які вона чинить руху українських кораблів, заявив керівник альянсу.

У четвер з’ясувати «з перших рук» загрози, які постали із побудовою Керченського мосту, мілітаризацією Криму та Чорного й тепер ще й Азовського морів, намагалися європейські депутати. Найближчим часом Європейський парламент запланував провести слухання на цю тему, тож у Києві сподіваються, що їхнім результатом стане рішуча і всеосяжна резолюція із закликом впровадити новий пакет санкцій: цього разу за дестабілізацію та нові посягання на територіальну цілісність України.

Як закликав, перебуваючи у Брюсселі, заступник голови адміністрації президента України і головний радник із питань зовнішньої політики Костянтин Єлісєєв, для ЄС у реакції на дії Росії в Азовському морі настав час перейти від заяв до практичних дій.

Час перейти від добрих слів та декларацій до практичних кроків. Україна потребує від Європейського союзу і НАТО дій

«Час перейти від добрих слів та декларацій до практичних кроків. Україна потребує від Європейського союзу і НАТО дій. Я закликаю Європарламент на запланованих слуханнях щодо Азовського моря та Керченської протоки ухвалити дуже рішучу резолюцію, якою російські дії будуть визнані агресією. Закликаємо також Раду ЄС впровадити додаткові санкції проти Росії», – заявив Єлісєєв під час консультацій профільного комітету Європарламенту щодо викликів Росії для безпекової ситуації в Азовському морі.

Представник України та колишній голова місії України при ЄС зауважив, що реакція ЄС на побудову Керченського мосту, з погляду Києва, була дуже слабкою.

«Тільки шість російських компаній, залучених до побудови мосту, потрапили до санкційного списку. Але, шановні друзі, це надто мало. Ці санкції мали б мати значно суворіший характер і поширюватися й на компанії, які користуються Керченським мостом», – пояснив Єлісєєв, додаючи, що Україна для цього готова надати європейцям необхідні дані й документи.

Росія дестабілізує Україну, прагне контролю над Азовом й випробовує реакції ЄС, НАТО

Принагідно заступник голови адміністрації президента України висловив сподівання, що деякі країни-члени ЄС припинять військово-технологічну співпрацю із Росією.

«Не секрет, що низка держав ЄС продовжує із Росією таку співпрацю. Її слід припинити негайно, щоб уповільнити розвиток операційних спроможностей нових російських військових кораблів», – каже Єлісєєв, підкреслюючи, що нинішньою мілітаризацією Криму, Чорного та Азовського морів Росія переслідує цілі подальшої дестабілізації України, повного контролю над цим регіоном і випробовує реакції ЄС, НАТО й усього демократичного суспільства.

Азовське море стало останнім часом місцем численних провокацій із боку російських силовиків, у першу чергу прикордонників, які, користуючись формулюваннями українсько-російської угоди про статус цього моря 2003 року, перепиняють для тривалих перевірок судна, що прямують до українських портів чи з них.

Таке враження, що на те, що діється з Керченським мостом та загалом у Азовському морі, ЄС не мав жодної адекватної реакції, каже німецький європарламентар Ребекка Гармс.

На мою думку, все це є достатніми підставами для нових санкцій. Якщо ні, то як інакше ми можемо раз і назавжди зупинити подальші агресивні тактики Росії?

«Я хотіла б знати, чи в європейській дипломатичній службі та НАТО справді ведуться обговорення цих питань. Адже, на мою думку, все це є достатніми підставами для нових санкцій. Якщо ні, то як інакше ми можемо раз і назавжди зупинити подальші агресивні тактики Росії?» – питає Гармс.

Тим часом голова підкомітету з безпеки і оборони Європарламенту Анна Фотиґа запевнила, що її установа приділятиме погіршенню ситуації в Азові особливу увагу. Адже, каже вона, не лише розміщення там військово-морського флоту й намагання Росією взяти цей регіон під повний контроль є незаконними. «Росія там продовжує зловживати перевірками суден та перешкоджати їхньому пересуванню й торгівлі, в тому числі кораблів під прапорами країн ЄС», – каже європарламентар.

У європейській дипломатичній службі також запевняють, що тримають під постійним спостереженням те, що діється навколо Кримського півострова й у Керченській протоці.

«Від України «втоми» немає», – переконує європейський дипломат

Україна залишається серед основних пріоритетів європейської зовнішньої політики, і твердження про «втому» від українського питання не мають підстав, заявив Люк Девінь, заступник генерального директора з питань Європи та Центральної Азії при Європейській службі зовнішньополітичної діяльності (EEAS).

Європейський дипломат повідомив, що «попри те, що звідусіль часом лунають голоси, мовляв, про українську кризу забули, а увага міжнародної спільноти повинна бути зосереджена на більш нагальних речах, – для ЄС Україна залишається головним пріоритетом».

І наша підтримка її суверенітету й цілісності, і наша всеосяжна допомога Україні постійно зростають. Тож «втоми» від України немає

«І наша підтримка її суверенітету й цілісності, і наша всеосяжна допомога Україні постійно зростають, бо на цю державу продовжують чатувати зовнішні та внутрішні виклики. Тож «втоми» від України немає», – заявив Девінь. Він додав, що погіршення Росією безпекової ситуації в Азовському морі та будівництво Керченського мосту – «це ще одне зазіхання на український суверенітет і територіальну цілісність».

«Ми вважаємо, що реакція ЄС була швидкою: ми засудили будівництво Росією Керченського мосту та висловили глибоке занепокоєння погіршенням безпекової ситуації у Чорному й Азовському морях. Двадцять першого липня ЄС додав 6 організацій, залучених до будівництва Керченського мосту, до санкційного списку», – каже європейський дипломат.

Коментуючи заклики представників України посилити санкції та впровадити нові, Девінь пояснює, що це не входить у повноваження Європейської служби зовнішньополітичної діяльності.

«Це виключно у руках держав-членів: якщо є намір впровадити проти Росії нові санкції, то це вирішувати саме європейським національним урядам. Принагідно зауважу, що деяким країнам ЄС перевірки Росією комерційних суден, а на автошляхах і автомобілів, уже завдали чималої шкоди», – зазначає Девінь.

Ми повинні примусити росіян припинити затримки українських та іноземних торговельних суден. На випадок ескалації російської агресії треба мати напоготові додаткові санкції

Депутат від Естонії Тунне Келам тим часом відверто заявляє: все те, що міжнародна спільнота мовчазно спостерігає в Азовському морі, – це не що інше, як «повзуче встановлення Росією контролю над цією територією».

«ЄС і країни «Групи семи» повинні ще раз засвідчити свою непорушну підтримку українського суверенітету в Азовському морі, і, звичайно, в Криму. Ми повинні примусити росіян припинити затримки українських та іноземних торговельних суден. На випадок ескалації російської агресії треба мати напоготові додаткові санкції», – каже євродепутат. Із іншого боку, додає він, ЄС повинен швидко посприяти розвиткові та полегшенню руху до морських портів Бердянська та Маріуполя.