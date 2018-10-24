Ситуація в Азові: європарламентарі хочуть свободи руху суден та недопущення мілітаризації

Брюссель – З часу незаконної анексії Криму, Росія, порушуючи міжнародне право, перетворює Азовське море на ще один епіцентр небезпеки. Таку думку висловлюють чимало європейських депутатів, які 23 жовтня обговорили ситуацію в цьому регіоні. Вони вважають, що активність, розгорнута там росіянами, варта особливої уваги й адекватної реакції Заходу.

Вкотре повторюючи, що ЄС ніколи не визнаватиме незаконної анексії Криму та продовжуватиме тиск на Росію задля поваги до міжнародних законів та конвенцій, голова європейської дипломатії Федеріка Моґеріні звертає увагу на те, що Чорне море належить Європі, яка не хоче бачити нового військового нагнітання по-сусідству. Тому європейська співдружність буде далі дипломатичними та санкційними способами тиснути на Росію, аби вона повернутися до поваги міжнародного права.

Ми будемо продовжувати тиск задля поваги міжнародних законів та конвенцій і підтримувати Україну на тлі цих викликів

Під час обговорень у Європарламенті ситуації в Азовському морі високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики закликала: «Не забуваймо, що Чорне море – європейське, і ми не хочемо стати свідками нового воєнного нарощування у нашому найближчому сусідстві. Тому ми будемо продовжувати тиск задля поваги міжнародних законів та конвенцій і підтримувати Україну на тлі цих викликів». При цьому Моґеріні висловлює переконання, що у цій справі вона може розраховувати на підтримку Європейського парламенту.

Моґеріні вважає, що «мілітаризація Азовського моря не є в інтересах жодної зі сторін, вона може тільки дестабілізувати ширший регіон Чорного моря».

Нові виклики російської «повзучої анексії Азова»

Говорячи про порушення Москвою міжнародного морського права, штучне блокування судноплавства у Азовському морі, будівництво та запуск Керченського мосту та інші дестабілізуючі дії Росії, представниця групи Європейської народної партії, латвійка Сандра Калнієте заявляє: «Повзуча анексія Азовського моря та часткова блокада українських портів є ще одним серйозним викликом нашій рішучості та комерційним інтересам, адже торговельні втрати прямо стосуються й торговців Євросоюзу».

Однак, каже латвійський політик, комерційна сторона цього не така важлива, бо «значно серйознішим є те, що ситуація в Азові поступово перетворюється на ще одне місце, де може спалахнути відкритий конфлікт», тим часом як ЄС своєю вичікувальною політикою «демонструє свою слабкість та відсутність інтересу».

Представники інших найбільших політичних груп парламенту ЄС також висловлювали свої зауваження, застерігаючи, що співдружність повинна ретельно стежити за розвитком безпекової ситуації та підготувати нові обмежувальні заходи на випадок ескалації.

Зокрема, румунський євродепутат-соціаліст Віктор Боштінару вважає, що ЄС повинен стати посередником між Києвом та Москвою, бо «в інтересах країн-членів, аби судноплавство у Азовському морі було вільним та уникнути мілітаризації, подібної до тієї, що відбувається у Чорному морі».

«Велика небезпека через це чатує на весь східний фланг НАТО», – застерігає він.

Член парламентської фракції «консерваторів», польська парламентарка Анна Фотиґа очолює підкомітет із питань безпеки й оборони. Вона звертає увагу на те, що протизаконна діяльність Росії в Азовському морі нагадує про те, що з «легкої руки» цієї ж країни створюються обмеження руху суден і в багатьох інших регіонах, зокрема в Балтійському морі.

«Візьміть до уваги те, що і «Північний потік-2» також частково обмежує доступ до деяких портів», – застерігає Фотиґа.

Треба санкціонувати ті єврокомпанії, що, попри санкції, допомагали будувати Керченський міст – Ауштрявичус

Якщо не буде вчасної та пропорційної відповіді Заходу на дії Росії, «рано чи пізно ця ворожа поведінка й практика Кремля буде розцінена ним як дозвіл на повторення подібного в інших водах», – зі свого боку каже голова неформальної групи «Друзів України», литовський євродепутат-ліберал Петрас Ауштрявичус.

Він особливо наголошує на неприпустимій участі європейських компаній у побудові Керченського мосту в обхід чинних санкцій.

Ті, хто порушив дію європейських санкцій, мають також бути під санкціями

«Слід створити незалежну європейську установу, яка буде стежити за тим, як європейські компанії, особи чи цілі держави порушують наші власні рішення. Ті, хто порушив дію європейських санкцій, мають також бути під санкціями», – закликав литовський європарламентар.

Характерно, що інша велика прихильниця України, німецький євродепутат від «зелених» Ребекка Гармс виступила із низкою порад.

По-перше, каже вона, спостережна місія ОБСЄ повинна отримати доступ до роботи і в Азовському морі. По-друге, Європейський союз повинен відстоювати позицію України в міжнародному суді, в ОБСЄ, бо Євросоюз «повинен підтримувати її статус». По-третє, ЄС має упевнитися в тому, що жодної технічної та військової співпраці з Росією не повинно проводитися, адже «потенційно це може посилити операційну спроможність російського флоту». Також Гармс закликає ЄС, з одного боку, створити проекти для розвитку портів Маріуполя чи Бердянська, з іншого – розробити та розпочати обговорення нових санкцій щодо Росії.

Проекти резолюції: в разі ескалації в Азові мають бути нові санкції

Політичні фракції Європейського парламенту підготували проекти резолюції, зведений варіант якої буде висунутий на голосування у четвер 25 жовтня.

Очікується, що остаточна резолюція жорстко засудить російське порушення суверенітету України незаконним будівництвом Керченського мосту, посиленою мілітаризацією Кримського півострова та Азовського моря, незаконним зловживанням перевірками й блокуванням торговельних українських та європейських кораблів, що ходять через Керченську протоку або в Азовському морі.

Також очікується, що євродепутати висловлять глибоке занепокоєння тим, що напруженість в регіоні зростає, і що до існуючого конфлікту був доданий ще й морський аспект.

Євродепутати засвідчать свою стурбованість також зростанням військово-морської присутності Росії через підсилення Чорноморського флоту та берегової охорони в Азовському морі.

Інші аспекти резолюції, як очікується, включатимуть пропозиції розширення мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, яка має включати також морську територію, зокрема Азовське море.

Депутати Європарламенту засвідчать незаконність побудови Керченського мосту та привітають рішення Ради ЄС впровадити санкції щодо 6 компаній, що були залучені до його прокладання.

Згідно із проектами резолюцій від політичних груп парламенту ЄС, Єврокомісію та зовнішньополітичну службу співдружності закличуть уважно стежити за розвитком безпекової ситуації в Азовському морі, які можуть мати значно ширші наслідки для політики безпеки, яка зачіпає і ЄС та його держави-члени. Тим часом у разі ескалації напруження у регіоні ЄС закличуть підготувати додаткові обмежувальні заходи щодо Росії.

Чеський євродепутат Яромир Штетіна: «Російська армія будує в Азовському морі на окупованій українській території військово-морську базу ОБРИВ».