«Вони вбивають наших дітей». Чубаров вимагає видворити з України голову російської рибкоміссії

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на засіданні українсько-російської комісії з питань рибальства в Азовському морі в Києві заявив про неприпустимість таких переговорів, а також вимагав від СБУ негайно видворити з України голову російської делегації, керівника Азово-Чорноморського теруправління «Росрибальства» Ігоря Рульова.

«Я вас закликаю припинити цю діяльність. Тут сидить злочинець, який в’їхав на нашу територію, яку окупувала Росія. Ви розмовляєте зі злочинцем… Я не можу 5 років відвідати Крим. Вони вбивають, викрадають наших дітей. У нас понад 70 осіб (політв’язнів – ред.) сидять у російських в’язницях. Я вас закликаю негайно припинити це збіговисько», – заявив Чубаров під час засідання рибкомісії.

У свою чергу, народний депутат Сергій Висоцький, який також відвідав засідання рибкомісії, заявив, що зусиллями парламентарів «засідання комісії зірвано».

«Заїхав на« рибну комісію». Тут є ще Рефат Чубаров. Це ганьба. Голова «російської делегації», представник рибгоспу Росії Рульов незаконно в’їхав на територію Криму в аеропорт Сімферополь. І це не заважає нашим представникам сидіти за одним столом з цією людиною. Зараз нашими зусиллями засідання комісії зірвано. Вимагаємо від усіх державних органів відкликати своїх представників у ній і припинити цю ганьбу», – написав Висоцький на своїй сторінці у фейсбуці.

Раніше в Києві почалося засідання 30-ї сесії українсько-російської комісії з питань рибальства в Азовському морі. На думку Чубарова, таким чином відбувається «гібридне розмивання суверенітету України».

Проект Радіо Свобода Крим.Реалії намагається отримати коментарі начальника Управління охорони водних біоресурсів, регулювання рибальства та іхтіології Держрибагентства України Вадима Литвиненка.

Загалом у Державному агентстві рибного господарства України заявляють, що участю в роботі цієї комісії захищають інтереси українських рибалок.

Тим часом прес-секретар Державної прикордонної служби України Олег Слободян заявив, що під час співбесіди жоден із членів російської делегації, які прибули на засідання російсько-української комісії з питань рибальства в Азовському морі, не вказав про відвідання окупованого Криму, тому у прикордонників не було аргументів не допустити їх в Україну.

«У базі даних не про всіх громадян Росії є інформація щодо відвідування ними окупованого Криму. В даному випадку, коли ці особи перетинали кордон, то в нас не було переконливих доказів, що вони відвідували окупований півострів. Ми проводили з ними так званий контроль другої лінії, на якому була була співбесіда з ними, зокрема стосовно відвідування ними окупованого півострова. На співбесіді вони, всі як один, повідомляли, що в Крим не їздили, і взагалі там ніколи не були», – сказав Слободян в інтерв’ю агентству «Укрінформ».

Він уточнив, що співбесіда була проведена з усіма представниками Росії, які приїхали на засідання комісії.

Слободян також зауважив, що рішення про видворення з України ухвалюють Національна поліція і Міграційна служба. «Зі свого боку, в межах наданих нам повноважень будемо відповідно діяти під час перетину ними кордону на виїзд, – додав він.

Азовське море стало останнім часом місцем численних провокацій із боку російських силовиків, у першу чергу прикордонників, які затримують судна, що прямують в українські порти або з них.

6 вересня Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення посилити військово-морську присутність на Азовському морі.