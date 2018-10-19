«Керченський стрілок» – що трапилося? 5 основних версій

Близько полудня 17 жовтня у політехнічному коледжі в Керчі стався вибух. Загинули, за офіційними даними окупаційної влади Криму, 21 людина, ще близько 50 осіб постраждали. Слідчий комітет Росії у нападі й стрілянині підозрює 18-річного студента цього коледжу Владислава Рослякова, який «скоїв самогубство». Цей же комітет спочатку порушив кримінальне провадження за статтею «теракт», пізніше перекваліфікував цю справу на «вбивство».

Як пояснюють російські слідчі, студент Владислав Росляков заклав вибухівку в коледжі, пізніше розстрілював присутніх, згодом наклав на себе руки. Проте, не усі погоджуються з офіційною версією Слідчого комітету Росії. Ба більше того, деякі свідки запевняють, що «стрілок» був не один. В цьому побачили і «провокаційну руку» ФСБ.

Радіо Свобода зібрала 5 версій, про які говорять офіційні обличчя, свідки й ЗМІ.

Масове вбивство

Офіційна версія Слідчого комітету Росії (нині окупований півострів України вимушено й незаконно перебуває під юрисдикцією Росії) полягає у тому, що студент 4-го курсу Керчинського політехнічного коледжу скоїв збройний напад на навчальний заклад. Попередньо заклав у ньому вибухівку, задіяв стрілецьку зброю, а пізніше покінчив життя самогубством. У Слідчому комітеті запевняють, що «стрілок» діяв один.

Спланований напад

Такій версії апелюють свідки, які на момент вибуху перебували у приміщенні й запевняють, що вибух чули з одного боку будівлі, а стрілянину – з іншого. Пізніше, за деякий короткий час, знову чули стрілянину – ще з іншого боку. До слова, Слідчий комітет не виключає, що Росляков міг діяти не один. Таким чином випливає друга версія – спланований напад на коледж.

​«Теракт»

У першу чергу, як тільки стало відомо про трагедію, слідчі Росії кваліфікували цю справу як «теракт». Про це говорять і жителі Керчі, такої думки припускаються й ті, хто отримав інформацію із ЗМІ. «Тероризм» у правовому визначенні коротко звучить як «застосування сили з політичною метою». Окрім застосування сили й насильства, масового вбивства, «керченський стрілок» не залишив «політичного меседжу», відтак варто припустити, що версія «терористичного акту» щонайменше не лягає у правове поле.

«Кримська Колумбайн»

Російський журналіст Сергій Мінаєв по-філософськи підійшов до питання трагедії в Криму. Згадав події в США у квітні 1999 року. Тоді двоє учнів у середній школі «Колумбіна» штату Колорадо застрелили 13 осіб, після чого скоїли самогубство. Вважається одним із найбільших убивств у школах США.

Мінаєв задається запитанням, «невже це докотилося до нас?»

​Слід зазначити, що у Росії дозвіл на зброю можна отримати після повноліття (18 років). Цей закон окупаційна влада поширила й на Крим. Тоді як в Україні, згідно з чинним законодавством, дозвіл на зброю можна отримати з 21 та 25 років на гладкоствольну та нарізну, мисливські рушниці відповідно.

Ті, хто знали ймовірного «стрілка», стверджують, що до останнього не вірили в те, що ним може бути Владислав Росляков. Запевняють, що вів себе спокійно, врівноважено. Тим часом на відео видно, як людина, схожа на Рослякова – купує набої до мисливської рушниці у крамниці.

Кримськотатарська журналістка Лілія Буджурова вважає, що трагедія у політехнічному коледжі мала місце через тотальну мілітаризацію дітей та молоді на окупованому нині півострові. Йдеться про виставки військової техніки, зброї у Криму й нагнітанні «мілітарі» за останні роки.

«РЕБЕНОК НЕ ДОЛЖЕН ДЕРЖАТЬ В РУКАХ ОРУЖИЕ! ИНАЧЕ, ПРИВЫКНУВ К ТОМУ, ЧТО ОРУЖИЕ – ЭТО ПРАВИЛЬНО, ЭТО ВЕСЕЛО, ЭТО – ПАТРИОТИЧНО, ОН КОГДА-НИБУДЬ С ЛЕГКОСТЬЮ НАЧНЕТ СТРЕЛЯТЬ», – написала вона великими літерами у Facebook.

​«Рука» ФСБ

«Все, команда отдана», – вважає кримсьоктатарський журналіст Айдер Муждабаєв. Він натякає, що саме впливове силове відомство є організатором подій у Керчі, й задається запитанням: чому так довго? (Ймовірно йдеться про те, що така «провокація» могла трапитися набагато раніше, з часів окупації, – припущення автора).

Під цим же повідомленням кримськотатарський політичний діяч Заір Смедля припустив, що трагедія в коледжі зроблена для того, аби розпочати масові репресії проти кримських татар.

«Не виключено, що блискавично знайдуть «винних та організаторів» з планами проведення й інших терактів і отримають зірочки й премії за розкриття підступного плану «татаробендерівців», – написав він.

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з українською делегацією в Парламентській асамблеї Ради Європи заявив: «Чому для нас це так важливо? Тому, що це є українські громадяни. І, звичайно, що коли гинуть українські громадяни, де б це не відбувалося – це трагедія». Порошенко висловив співчуття українцям, які втратили дітей та близьких.

Тим часом президент Росії Володимир Путін назвав трагедію в Керченському політехнічному коледжі на території окупованого Криму результатом глобалізації: «Молоді люди з нестійкою психікою створюють для себе хибних героїв. Це означає, що всі ми разом узяті, не лише в Росії, а у світі в цілому, погано реагуємо на умови, які змінюються в світі. Це означає, що ми не створюємо потрібний, цікавий і корисний контент для молодих людей. І вони хапають сурогат героїзму».

Прокуратура Автономної республіки Крим зареєструвала кримінальне провадження через убивство в коледжі в окупованій Керчі за статтею 258 частиною 3 Кримінального кодексу України, повідомив на брифінгу в Києві представник прокуратури АР Крим Роман Мурачов. Він додав, що наразі слідство розглядає усі можливі версії інциденту.

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