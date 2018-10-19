Трагедія у Керчі і заява Держдуми Росії «Про загострення ситуації в Україні»

В окупованій Керчі 19 жовтня прощаються із загиблими унаслідок вибуху і стрілянини у коледжі. За офіційними даними окупаційної влади Криму, унаслідок нападу 17 жовтня загинула 21 людина, включно з нападником. Про реакцію на трагедію в Україні і Росії – черговий випуск програми «Ваша Свобода». Ще одна тема – заява російської Держдуми «Про загострення ситуації в Україні», в якій сказано: «Влада України вступила на шлях перетворення України в плацдарм боротьби з Росією і її народом на всіх можливих фронтах і напрямках». Учасники програми: професор політології Національного університету «Києво-Могилянська академія» Олексій Гарань, журналіст проекту Крим.Реалії Павло Казарін та екс-депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов.