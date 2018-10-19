У лікарнях Криму перебувають 20 постраждалих унаслідок нападу в Керчі

Підконтрольне Росії Міністерство охорони здоров’я Криму повідомляє про 20 постраждалих унаслідок вибуху і стрілянини у Керчі, які перебувають на стаціонарному лікуванні у лікарнях Криму.

Крім того, за даними відомства, 23 постраждалих унаслідок нападу доправили у лікарні Росії.

Як повідомляють у міністерстві, переважно у постраждалих – стан середньої тяжкості. Водночас стан трьох неповнолітніх, що перебувають на лікуванні у Сімферополі, тяжкий.

17 жовтня внаслідок масового вбивства у коледжі у Керчі загинула 21 людина, включно з нападником. За даними Слідчого комітету Росії, стрілянину і вибух влаштував один зі студентів, 18-річний Владислав Росляков, після чого він наклав на себе руки.

Російське слідство розслідує справу за статтею про «вбивство двох і більше осіб загальнонебезпечним способом». Прокуратура Автономної республіки Крим порушила справу за статтею «теракт».

У п’ятницю у Керчі прощаються з загиблими внаслідок нападу у коледжі. Проект Радіо Свобода Крим.Реалії веде живий блог про ситуацію в Керчі.