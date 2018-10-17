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17 Жовтень 2018, Київ 19:30
Новини | Суспільство

Денісова заявляє, що звернулася до ООН і Ради Європи через масове вбивство у Керчі

Омбудсмен висловила співчуття родинам загиблих та пораненим

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Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що звернулася до голови контртерористичного управління ООН Володимира Воронкова та генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда через масове вбивство в анексованій Керчі.

На її думку, «ситуація вимагає негайного втручання міжнародної спільноти».

Денісова також висловила співчуття родинам і близьким загиблих під час нападу в політехнічному коледжі. Вона звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової з проханням приїхати до Керчі.

«Зараз родинам загиблих та поранених як ніколи необхідна психологічна підтримка та медична допомога. Я прошу Омбудсмана РФ Тетяну Москалькову терміново прибути до Керчі і забезпечити жертв трагедії всім необхідним. Я готова долучитися до неї і зробити все від мене залежне, щоб допомогти сім’ям загиблих та пораненим», – повідомила Денісова.

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Вибух стався удень 17 жовтня. Спочатку Слідчий комітет Росії кваліфікував інцидент як теракт, але потім його перекваліфікували у вбивство. Наразі відомо про 19 загиблих, близько 50 отримали поранення. За версією Слідчого комітету, напад скоїв 18-річний студент коледжу, який після цього застрелився.

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