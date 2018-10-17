Меджліс поклав провину за масове вбивство у Керчі на Росію і владу окупованого Криму

Голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров оприлюднив заяву меджлісу, в якому відповідальність за масове убивство в коледжі у Керчі покладається на владу окупованого Криму та Росію.

«Від імені меджлісу кримськотатарського народу висловлюю співчуття рідним і близьким загиблих і постраждалих у результаті трагедії, що сталася в політехнічному коледжі міста Керчі», – написав Чубаров у Facebook.

Зазначив, що опубліковане російськими ЗМІ «твердження про «татарський» слід» у трагедії дозволяє говорити про «готовність російських окупантів приступити до нових репресій і гонінь проти кримськотатарського народу в тимчасово окупованому Криму».

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На адмінкордоні також посилили та військове спостереження, організована взаємодія з правоохоронними органами.

Вибух стався удень 17 жовтня. Спочатку Слідчий комітет Росії кваліфікував інцидент як теракт, але потім його перекваліфікували у вбивство. Загинули щонайменше 19 людей, близько 50 отримали поранення.

За версією Слідчого комітету напад скоїв 18-річний студент коледжу Владислав Росляков, який після цього застрелився