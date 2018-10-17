Слідчий комітет Росії кваліфікує вибух у Керчі як теракт

Слідчий комітет Росії кваліфікує вибух у коледжі в кримській Керчі як теракт.

«За попередніми даними, сьогодні в їдальні Керченського політехнічного коледжу спрацював невстановлений вибуховий пристрій, начинений металевими предметами. Дані про постраждалих уточнюються, велика частина з них – підлітки», – заявив Слідчий комітет Росії.

Удень 17 жовтня стався вибух в коледжі в анексованому Росією Криму. У Національному антитерористичному комітеті Росії заявили, що за попередніми даними, загинули 10 людей, близько 50 поранені.​