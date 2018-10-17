Жителі Керчі повідомляють про вибух у політехнічному коледжі

У соцмережах жителі Керчі в анексованому Росією Криму повідомляють про вибух в політехнічному коледжі.

Внаслідок вибуху знесені віконні рами. У соцмережах повідомляють про загиблих і поранених. Фактична влада анексованого Криму інформації про постраждалих на даний момент не подавала.

Як повідомляє кореспондент сайту «Керч – це моє місто», внаслідок вибуху є постраждалі. До місця події з'їжджаються карети «швидкої допомоги», район оточує поліція.Очевидці повідомляють про силовиків з автоматами.​

За даними «Кримінформу», в коледжі стався вибух газу. Як повідомляє інформагентство, за попередніми даними, 10 людей загинули, ще 50 постраждали.

«Керченський політехнічний коледж» – освітня установа, її засновником є Міністерство освіти анексованого Росією Криму. Згідно з даними сайту установи, тут готують фахівців середньої ланки і кваліфікованих робітників, службовців, у тому числі кухарів, зварювальників, бухгалтерів, технологів, перукарів.