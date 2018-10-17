Число жертв стрілянини в Керчі зросло до 19

Число жертв масового вбивства в окупованій Росією Керчі зросла до 19, повідомляють російські інформагенції з посиланням на директора кримського Центру медицини катастроф і швидкої медичної допомоги Сергія Астанкіна.

За його словами, 19-й загиблий був учнем Керченського політехнічного коледжу.

Раніше про 18 жертв і понад 40 постраждалих повідомив призначений Кремлем голова Криму Сергій Аксьонов.

За словами Аксьонова, вибухівку в приміщенні коледжу лишив 22-річний студент цього навчального закладу.

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Вибух стався удень 17 жовтня. Слідчий комітет Росії спершу кваліфікував інцидент як теракт, згодом перекваліфікував його на «вбивство».