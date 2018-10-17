Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
17 Жовтень 2018, Київ 19:28
Фотогалереї

Паніка і страх. Подробиці вибуху в окупованій Керчі – фоторепортаж

В окупованому Криму в Керченському політехнічному коледжі 17 жовтня стався вибух. За даними Слідчого комітету Росії, загинуло щонайменше 18 осіб, ще 50 постраждали. На даний момент відомо, що вибух в політехнічному коледжі Керчі влаштував студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков, який «наклав на себе руки». Як стверджує Слідком Росії, Росляков прийшов до коледжу безпосередньо перед вибухом. У відомстві заявили, що він тримав у руках рушницю. Національний антитерористичний комітет (НАК) Росії також стверджує, що в політехнічному коледжі відбувся підрив невстановленого вибухового пристрою. За даними відомства, в результаті вибуху загинуло щонайменше 18 осіб, ще 50 постраждали. У зв'язку з трагедією, в Керчі вирішили оголосити триденну жалобу. Журналісти проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» зібрали фотографії з місця подій. (Використані фото Kerch.FM, ТАСС)
Вибух був такої сили, що ударною хвилею вибило вікна та двері
1 Вибух був такої сили, що ударною хвилею вибило вікна та двері
Відразу після події до коледжу почали з&#39;їжджатися карети &laquo;швидкої&raquo;, машини рятувальників і російські силовики з автоматами. Район оточила поліція
2 Відразу після події до коледжу почали з'їжджатися карети «швидкої», машини рятувальників і російські силовики з автоматами. Район оточила поліція
Співробітники російських правоохоронних органів у будівлі Керченського політехнічного коледжу, де стався вибух
3 Співробітники російських правоохоронних органів у будівлі Керченського політехнічного коледжу, де стався вибух
Навколо коледжу зібралися десятки людей. Медики евакуюють постраждалих
4 Навколо коледжу зібралися десятки людей. Медики евакуюють постраждалих
За даними Слідчого комітету Росії загинуло щонайменше 18 осіб, ще близько 50 постраждали
5 За даними Слідчого комітету Росії загинуло щонайменше 18 осіб, ще близько 50 постраждали
У Національному антитерористичному комітеті (НАК) Росії стверджують, що в коледжі підірвали бомбу
6 У Національному антитерористичному комітеті (НАК) Росії стверджують, що в коледжі підірвали бомбу
За інформацією Слідчого комітету Росії, вибух влаштував студент 4-го курсу того ж коледжу. Підконтрольний Кремлю глава окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що підозрюваний у теракті застрелився
7 За інформацією Слідчого комітету Росії, вибух влаштував студент 4-го курсу того ж коледжу. Підконтрольний Кремлю глава окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що підозрюваний у теракті застрелився

Дивитись коментарі

Нагору
XS
SM
MD
LG