Паніка і страх. Подробиці вибуху в окупованій Керчі – фоторепортаж

В окупованому Криму в Керченському політехнічному коледжі 17 жовтня стався вибух. За даними Слідчого комітету Росії, загинуло щонайменше 18 осіб, ще 50 постраждали. На даний момент відомо, що вибух в політехнічному коледжі Керчі влаштував студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков, який «наклав на себе руки». Як стверджує Слідком Росії, Росляков прийшов до коледжу безпосередньо перед вибухом. У відомстві заявили, що він тримав у руках рушницю. Національний антитерористичний комітет (НАК) Росії також стверджує, що в політехнічному коледжі відбувся підрив невстановленого вибухового пристрою. За даними відомства, в результаті вибуху загинуло щонайменше 18 осіб, ще 50 постраждали. У зв'язку з трагедією, в Керчі вирішили оголосити триденну жалобу. Журналісти проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» зібрали фотографії з місця подій. (Використані фото Kerch.FM, ТАСС)

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