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20 Жовтень 2018, Київ 16:50
Новини | Події

МОЗ Росії: троє з поранених у Керчі перебувають у вкрай тяжкому стані

У Керчі прощаються із загиблими внаслідок нападу в коледжі, 19 жовтня 2018 року

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Міністерство охорони здоров’я Росії повідомляє, що троє із постраждалих внаслідок нападу в Керчі в анексованому Москвою Криму перебувають у вкрай тяжкому стані.

«Станом на 10 ранку 20 жовтня в медустановах перебуває 45 постраждалих, з них 25 дітей. З усіх госпіталізованих: троє пацієнтів залишаються в стані крайнього ступеня тяжкості, у тяжкому стані – 10 осіб, середньому ступені тяжкості – 32 людини», – йдеться в повідомленні.

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Вибух і стрілянина в коледжі у Керчі сталися вдень 17 жовтня. За версією Слідчого комітету Росії, напад влаштував студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков, який «наклав на себе руки». Підконтрольна Росії влада міста повідомили, що в результаті трагедії загинула 21 людина (включно з підозрюваним у нападі). Російські слідчі порушили справу за статтею про масове вбивство.

Українська прокуратура кваліфікує напад як терористичний акт.

«Ніхто не вірить, що це зробив він». Студенти Керченського коледжу про Влада Рослякова
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«Ніхто не вірить, що це зробив він». Студенти Керченського коледжу про Влада Рослякова

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