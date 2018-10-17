Масове вбивство в Керчі. Відео з місця подій

В окупованому Криму вибух у Керченському політехнічному коледжі стався 17 жовтня близько полудня. У цей момент там проходили заняття і всередині були студенти і викладачі. Очевидці кажуть, що чули постріли і характерний звук вибуху. Загинули щонайменше 19 людей, ще понад 40 постраждали. Національний антитерористичний комітет Росії стверджує, що в політехнічному коледжі відбувся підрив невстановленого вибухового пристрою. За версією Слідчого комітету Росії, стрілянину і вибух в політехнічному коледжі Керчі влаштував студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков, який після цього «наклав на себе руки». (Відео Reuters)