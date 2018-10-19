«Керченського стрільця» Рослякова поховають після експертиз

Підозрюваного в масовому вбивства в Керченській політехнічному коледжі Владислава Рослякова поховають після проведення всіх експертиз, заявив 19 жовтня голова російської адміністрації Керчі Сергій Бороздін.

За його словами, місце поховання обиратимуть родичі Рослякова.

«Інформації про те, що його поховають на окремому секторі, немає, це неправдива інформація. Його поховають після проведення всіх експертиз, зараз ще проводяться заходи», – цитує Бороздіна російська інформагенція «РИА Новости».

Вибух і стрілянина сталися вдень в середу, 17 жовтня, в Керченському політехнічному коледжі. За версією російського слідства, вибух та стрілянину в коледжі влаштував студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков, який «наклав на себе руки». Російська влада міста повідомила, що в результаті трагедії загинула 21 людина.

19 жовтня 17 загиблих поховали в Керчі і Ленінському районі Криму. На церемонію прощання з жертвами масового вбивства в політехнічному коледжі в Керчі прийшли тисячі людей.

Прокуратура Автономної Республіки Крим кваліфікує як терористичний акт вибух у політехнічному коледжі в Керчі.