Трагедія у Керчі: як у Росії намагалися звинуватити Україну

У Керчі сьогодні прощаються із загиблими унаслідок вибуху і стрілянини у коледжі. Унаслідок нападу 17 жовтня загинула 21 людина, включно з нападником. Про реакцію на трагедію в Україні і Росії – черговий випуск програми «Ваша Свобода». Ще одна тема – заява російської Держдуми «Про загострення ситуації в Україні», в якій вказує, що «влада України вступила на шлях перетворення України в плацдарм боротьби з Росією і її народом на всіх можливих фронтах і напрямках».

Учасники програми «Ваша Свобода»: Олексій Гарань, професор політології Національного університету «Києво-Могилянська академія»; Ілля Пономарьов, екс-депутат Держдуми Росії. Ведучий: Віталій Портников.