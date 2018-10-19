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19 Жовтень 2018, Київ 13:41
Новини | Політика

Геращенко: міжнародні експерти повинні мати доступ до місць злочинів на окупованих територіях

Ірина Геращенко

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Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявляє, що міжнародні експерти повинні мати доступ до місць злочинів на українських територіях, окупованих Росією. Про це вона сказала на засіданні парламенту у п’ятницю.

«Мені здається, що буде дуже правильно, якщо ми апелюватимемо до міжнародних експертів з вимогою отримати доступ до кожного місця злочину. Щоб міжнародні експерти, а не слідчі Російської Федерації, проводили слідчі дії», – зазначила Ірина Геращенко.

Вона додала, що йдеться не лише про окупований Росією Крим, але і про не підконтрольні Україні частини Донецької і Луганської областей.

За словами Ірини Геращенко, Україна має порушувати кримінальні справи щодо кожного вбивства на окупованих територіях, щоб був відповідний реєстр і можна було звертатися до міжнародних судів.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова закликала ООН і Раду Європи посприяти розслідуванню цієї події в окупованому Криму.

17 жовтня внаслідок масового вбивства у коледжі у Керчі загинула 21 людина, включно з нападником. За даними Слідчого комітету Росії, стрілянину і вибух влаштував один зі студентів, 18-річний Владислав Росляков, після чого він наклав на себе руки.

Російське слідство розслідує справу за статтею про «вбивство двох і більше осіб загальнонебезпечним способом». Прокуратура Автономної республіки Крим порушила справу за статтею «теракт».

У п’ятницю у Керчі прощаються з загиблими внаслідок нападу у коледжі. Проект Радіо Свобода Крим.Реалії веде живий блог про ситуацію в Керчі.

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