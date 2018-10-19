Геращенко: міжнародні експерти повинні мати доступ до місць злочинів на окупованих територіях

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявляє, що міжнародні експерти повинні мати доступ до місць злочинів на українських територіях, окупованих Росією. Про це вона сказала на засіданні парламенту у п’ятницю.

«Мені здається, що буде дуже правильно, якщо ми апелюватимемо до міжнародних експертів з вимогою отримати доступ до кожного місця злочину. Щоб міжнародні експерти, а не слідчі Російської Федерації, проводили слідчі дії», – зазначила Ірина Геращенко.

Вона додала, що йдеться не лише про окупований Росією Крим, але і про не підконтрольні Україні частини Донецької і Луганської областей.

За словами Ірини Геращенко, Україна має порушувати кримінальні справи щодо кожного вбивства на окупованих територіях, щоб був відповідний реєстр і можна було звертатися до міжнародних судів.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова закликала ООН і Раду Європи посприяти розслідуванню цієї події в окупованому Криму.

17 жовтня внаслідок масового вбивства у коледжі у Керчі загинула 21 людина, включно з нападником. За даними Слідчого комітету Росії, стрілянину і вибух влаштував один зі студентів, 18-річний Владислав Росляков, після чого він наклав на себе руки.

Російське слідство розслідує справу за статтею про «вбивство двох і більше осіб загальнонебезпечним способом». Прокуратура Автономної республіки Крим порушила справу за статтею «теракт».

У п’ятницю у Керчі прощаються з загиблими внаслідок нападу у коледжі. Проект Радіо Свобода Крим.Реалії веде живий блог про ситуацію в Керчі.