Постраждала в керченському коледжі померла дорогою в лікарню, число жертв зросло до 21

Кількість загиблих внаслідок нападу в Керчі в анексованому Росією Криму зросла до 21, повідомляє російська державна агенція новин ТАСС із посиланням на медичні служби.

«Померла дівчина. Таким чином, загиблих стало 21», – цитує ТАСС представника медслужби.

Раніше фактична влада анексованого Криму опублікувала повний список загиблих у Керчі (тоді їх було 20), серед них було дев’ятеро неповнолітніх.

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Вибух і стрілянина у Керченському політехнічному коледжі сталася вдень 17 жовтня. Крім загиблих, ще півсотні людей були поранені внаслідок нападу.

За версією Слідчого комітету Росії, вибух у коледжі влаштував студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков, який «наклав на себе руки». Російські слідчі спочатку порушили справу про теракт, але згодом перекваліфікували її на «вбивство двох і більше осіб загальнонебезпечним способом».

В українській прокуратурі напад кваліфікувала як терористичний акт. При цьому представник прокуратура Автономної Республіки Крим не зміг уточнити, як саме будуть проводити слідчі дії, враховуючи, що Керч є окупованою територією.