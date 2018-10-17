Прокуратура АРК відкрила провадження через вибух у Керчі

Прокуратура Автономної республіки Крим відкрила кримінальне провадження через вибух у коледжі в окупованій Керчі.

«Прокуратура Криму зареєструвала кримінальне провадження за фактом терористичного акту за ст. 258 ч. 3 Кримінального кодексу України», – зазначив на брифінгу в Києві представник прокуратури АР Крим Роман Мурачов.

Він додав, що наразі слідство розглядає усі можливі версії інциденту.

Представник прокуратури не зміг уточнити, як саме будуть проводити слідчі дії, враховуючи що Керч є тимчасово окупованою територією.

Вибух стався удень 17 жовтня. Спочатку Слідчий комітет Росії кваліфікував інцидент як теракт, але потім його перекваліфікували у вбивство. Загинули щонайменше 17 людей, близько 50 отримали поранення. За версією Слідчого комітету напад скоїв 18-річний студент коледжу, який після цього застрелився.