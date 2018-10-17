Вибух у Керчі: українські прикордонники посилили заходи безпеки на адмінкордоні з Кримом

Українські прикордонники посилили заходи безпеки на адміністративному кордоні з окупованим Росією Кримом після вибуху у коледжі у Керчі. Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

«Перш за все заходи стосуються недопущення будь-яких провокацій на межі з окупованим півостровом, забезпечення безпеки громадян, які перетинають адмінмежу, та особового складу. Основну увагу персоналу, який несе службу у контрольних пунктах, а також здійснюють безпосередню охорону адміністративної межі, акцентовано на викритті та недопущенні переміщення заборонених предметів. До служби залучені службові собаки, натреновані на пошук зброї та вибухівки», – ідеться у повідомленні.

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На адмінкордоні також посилили та військове спостереження, організована взаємодія з правоохоронними органами.

Вибух стався удень 17 жовтня. Спочатку Слідчий комітет Росії кваліфікував інцидент як теракт, але потім його перекваліфікували у вбивство. Загинули щонайменше 17 людей, близько 50 отримали поранення.