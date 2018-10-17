Вибух у Керчі: Аксьонов заявив, що число загиблих зросло до 18

Кількість жертв вибуху у Керчі зросла до 18, більше 40 людей постраждали, заявив в ефірі російського телеканалу призначений Кремлем голова Криму Сергій Аксьонов.

Він додав, що підозрюваний у скоєнні нападу застрелився.

За словами Аксьонова, вибухівку у приміщенні коледжу лишив 22-річний студент цього навчального закладу.

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Вибух стався удень 17 жовтня. Слідчий комітет Росії кваліфікував інцидент як теракт. За останніми даними 13 людей загинули унаслідок вибуху, близько 50 отримали поранення.