Поліція підтвердила замах на помічника депутата «Батьківщини» на Херсонщині

Ввечері 11 жовтня невідомі обстріляли автомобіль, в якому знаходився херсонський підприємець Андрій Федоренко – про це Радіо Свобода розповіла голова відділу комунікації Головного управління поліції Херсонської області Ірина Атаманенко.

За її словами, напад стався на 66-му кілометрі траси «Херсон – Феодосія – Керч»: невідомі, які їхали в чорному автомобілі марки Lexus, відкрили вогонь (за попередньою версією – з автомату) по машині, в якій перебували двоє чоловіків. Після цього нападники зникли з місця події.

В області оголосили оперативний план «Сирена», на місці стрілянини вилучили гільзи, тривають слідчі дії.

«Перший потерпілий – це 57-річний підприємець-фермер з Чаплинського району. Він перебуває в лікарні, зроблено операцію. Інший потерпілий – 42-річний охоронець підприємця, отримав незначне поранення стегна, стан здоров’я задовільний. За фактом замаху на умисне вбивство двох або більше осіб відкрите кримінальне провадження», – сказала Атаманенко.

Вона підтвердила, що йдеться про підприємця Андрія Федоренка та його охоронця.

Раніше вранці 11 жовтня про напад на Федоренка, власника сільськогосподарських підприємств «Ушба» та «Славута-Юг», повідомив голова Херсонського осередку партії «Батьківщина» та народний депутат Юрій Одарченко.

Він зазначив, що підприємець також є його помічником на громадських засадах.

«Андрія Васильовича знають на Херсонщині як активного борця проти рейдерства. Тому цілком зрозуміло, що таким цинічним способом його намагались прибрати», – припустив він.