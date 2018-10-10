Гранатою у кватирку: що відомо про замах на координатора «С14» Сергія Мазура

Близько першої години ночі у Борисполі невідомі закинули бойову гранату у квартиру родини Сергія Мазура, координатора праворадикальної організації «С14» та помічника народного депутата Ігоря Луценка. Батька активіста із осколковими пораненнями забрали до лікарні. За словами Мазура, зараз батькові краще, він прийшов до тями, але попереду – операція із вилучення осколків. Поліція розслідує напад як замах на вбивство.

Вибуховий пристрій закинули через вікно до кімнати, де мав би спати Сергій Мазур. За словами активіста, кілька тижнів тому його звільнили з-під нічного домашнього арешту, і в момент нападу його вдома ще не було.

Осколками поранило батька – той досі перебуває у лікарні, розповідає він.

«Зараз вже нічого життю не загрожує, але дуже багато осколків, які доведеться витягувати, і він втратив багато крові. Зараз він вже при свідомості, розмовляє, вже набагато краще», – каже активіст.

Щодо ймовірних причин нападу та нападників Сергій Мазур називає дві версії. За його словами, це могли бути люди, причетні до серпаратистських угруповань.

«Ми часто затримуємо і побутових сепаратистів, і бойовиків, зриваємо акції сепаратистської «Розумної сили». Я думаю, їм невигідно, щоб існувала така організація, щоб існували такі люди, як ми. Це алякування у якомусь сенсі», – зазначає він.

Окрім того, Мазур підозрює наближених до Юрія Крисіна, якого суд визнав винним у причетності до нападів на активістів під час подій Майдану.

«Крисін майже на кожному суді всім погрожує, у тому числі і нам. Так само і Волков (підозрюваний у викраденні Луценка і Вербицького – ред.) Я думаю, що якщо підняти відеофіксації судів, то можна це все побачити. Непублічні погрози також нам надходили, мовляв, на когось цеглина впаде чи у когось тромб відірветься. Його люди, з його охоронної фірми одеської, проводили стеження за нашими активістами. Але у них там відбулися певні розколи, відбувся злив інформації, тому напади скасувалися. Але я так розумію, є інформація, що вони планували по нас «відпрацювати», і вони зараз цим займаються. Це припущення, але я думаю, що ймовірно, воно так і є», – каже він.

Версію щодо Крисіна підтримує і депутат Ігор Луценко, чиїм помічником на громадських засадах працює Сергій Мазур.

«По-перше, збіглося це з тим, що спільними зусиллями громадськості, народних депутатів, прокурорів ми домоглися того, що Крисін поїхав відбувати покарання. Тому що чинився шалений опір, щоб Крисін перебував там, де йому комфортно, де він може зв’язуватися зі своїми друзями на волі – у Лук’янівському СІЗО», – каже він.

У свою чергу, адвокат Юрія Крисіна Тетяна Гнатюк зазначила Радіо Свобода, що про інцидент і особу постраждалого їй не відомо, і нагадала, що її підзахисний наразі відбуває покарання за межами Київської області.

У поліції інформацію про перекваліфікування справи заперечують. За словами речника поліції Київщини Миколи Жуковича, після вивчення обставин її внесли у реєстр досудових розслідувань як замах на убивство. Однією з основних версій він називає діяльність Сергія Мазура як координатора «С14». Але поліція також розглядатиме й інші версії, наголошує Жукович.

«У сімейних обставинах, може, там щось було. Ми зараз намагаємося з’ясувати усе, і проаналізувати те, що зібрали. Як жила сім’я, де батько працював, може, якісь були боргові зобов’язання. Ми все це будемо аналізувати», – пояснює речник.

Акція під МВС

Під стінами Міністерства внутрішніх справ представники «С14» та їхні прихильники мітингували з вимогою ефективного розслідування нападу на родину Сергія Мазура.

Повідомлялося, що під час акції один із учасників облив кефіром журналістку NewsOne (це не перший такий інцидент: у її колегу кинули яйцем під час акції проти видачі Росії добровольця Тимура Тумгоєва).

За словами речника поліції Ярослава Тракала, інцидент кваліфікували як дрібне хуліганство.

«Цей чоловік був затриманий співробітниками поліції, які на місці стежили за правопорядком. При цьому, коли його затримали, деякі учасники акції намагалися перешкоджати роботі поліцейських. Відтак, у ході конфліктної ситуації один із них отримав тілесне ушкодження, йому була надана допомога медиків», – заявив він.

Загалом, чотирьох осіб доправили до Печерського відділення поліції, де вони давали пояснення, каже Тракало. Наразі, за його словами, усіх відпустили.

Чим відома останнім часом організація «С14»

Праворадикальна організація «С14» декларує боротьбу з «побутовим сепаратизмом» у містах за межами зони АТО. Окремі експерти називають її неонацистською. Організація відома своїми радикальними діями, зокрема, нападами на своїх політичних та ідеологічних опонентів. Інколи С14 долучається також до правозахисних протестів.

Справа графітчиків

Брали участь в акціях з вимогою розслідувати справи про напади на громадських активістів, зокрема, кампанії на підтримку Катерини Гандзюк, яку облили кислотою.

17 серпня поліція повідомила про затримання у Львові групи молодиків, що наносили трафаретне графіті. За даними силовиків, трапилась сутичка, під час якої поліцейського поранили ножем. Пізніше, 20 серпня, Нацполіція заявила про нагородження цього поліцейського іменною зброєю та виділення йому службової квартири.

У свою чергу, на сторінці ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?» повідомили, що графіті, про яке йде мова, стосувалися саме цієї справи, а затриманий активіст, що застосував зброю, є представником організації С14.

Розгін з’їзду партії «Розумна сила»

Влітку цього року партія «Розумна сила» (відома, зокрема, тим, що 17 вересня підписала «народну декларацію про мир» у непідконтрольному Києву Луганську) заявила, що представники «С14» «жорстоко побили» заступника їхнього керівника Олександра Савченка. Про «розгін з’їзду партії» повідомив і координатор «С14» Сергій Мазур.

У поліції, однак, заявили у коментарі Радіо Свобода, що Савченко до них не звертався.

Справа про напад на Лисій Горі

Координатор «С14» Сергій Мазур є підозрюваним у причетності до нападу на ромський табір на Лисій Горі у квітні і цього року. Сам він, натомість, звинувачує у нападі поліцейських.

Провадження за фактом нападу поліція почала 25 квітня – за статтями «порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії» та «хуліганство». Це відбулося після того, як видання LB.ua поширило відео, на якому видно, як роми тікають від молодиків із ланцюгами та газовими балончиками.

Окрім інциденту на Лисій горі навесні цього року, були повідомлення про так звані «рейди» на ромів на столичному вокзалі (які проводили праворадикали з С14 і писали про це у соцмережах).

Затримання Рафаеля Лусваргі

Наприкінці квітня журналісти Радіо Свобода знайшли Рафаеля Лусваргі у чоловічому Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (Московського патріархату). 4 травня праворадикали передали Лусваргі Службі безпеки України.

Адвокат бразильця Валентин Рибін тоді заявив, що головне слідче управління СБУ внесло до реєстру відомості про вчинення представниками «С14» в центрі Києва 4 травня терористичного акту і викрадення людини (громадянина Бразилії, Рафаеля Лусваргі)», але в СБУ це заперечили. Речниця СБУ Олена Гітлянська зауважила, що у провадженні йдеться про «невстановлених осіб».

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch влітку оприлюднювала заяву, що від початку 2018-го року члени таких радикальних груп як С14, «Правий сектор», «Традиція і порядок», «Карпатська Січ» вчинили щонайменше два десятки нападів або актів залякування у Києві, Вінниці, Ужгороді, Львові, Чернівцях, Івано-Франківську та інших містах України.

Правозахисники закликали українську владу засудити агресію радикальних груп і провести ефективні розслідування вчинених ними нападів.