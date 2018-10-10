В квартиру помічника Ігоря Луценка кинули гранату: постраждав його батько

В квартиру помічника народного депутата від партії «Батьківщина» Ігоря Луценка, координатора праворадикальної організації С14 Сергія Мазура кинули гранату. Інцидент стався сьогодні вночі.

«Кидали гранату РГД-5. Для цього попередньо заготували драбину і закинули у вікно. Чисто пощастило, що граната заплуталась у занавісках і впала вниз. Основний удар прийняла батарея та стіл», – написав Мазур у Facebook.

При цьому постраждав його батько.

«Як каже поліція, йому чисто пощастило. Інакше б він загинув. Зараз він досі в реанімації, але лікарі кажуть, що стан нормалізувався і вже немає загрози для життю. На його місці мав бути я, так як це моя кімната і мене старанно шукали невідомі особи за кілька днів до цього», – розповів Мазур.

У поліції кваліфікували інцидент як замах на вбивство.