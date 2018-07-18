Напад на ромів: Мазур перебуватиме під домашнім арештом – суд

Голосіївський районний суд Києва ухвалив 18 липня запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для Сергія Мазура, якого в поліції називають «одним із учасників хуліганських дій на Лисій горі».

Запобіжний захід діятиме до 18 вересня. Мазур має здати закордонний паспорт, вирішив також суд.

Адвокат Мазура заявив, що оскаржуватиме це рішення.

Депутати Верховної Ради України Ігор Луценко (фракція «Батьківщина») та Юрій Тимошенко (фракція «Народний фронт») пропонували взяти на поруки «координатора» організації «С14» Сергія Мазура.

Захист Мазура просив суд обрати запобіжний захід, не пов’язаний із триманням підзахисного під вартою.

Поліція Києва ввечері 10 липня проінформувала, що «одному з учасників хуліганських дій на Лисій горі повідомлено про підозру».

У поліції нагадують, що «подія сталася у квітні у Голосіївському районі Києва: група осіб, які були у балаклавах, вчинили напад на тимчасове поселення».

«У ході розслідування кримінального провадження за фактом нападу на поселення осіб на Лисій горі у Голосіївському районі столиці одному з фігурантів оголосили про підозру за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Слідчими готується подання до суду щодо обрання чоловіку міри запобіжного заходу», – вказано в повідомленні.

В організації «С14» того ж дня повідомили про обшук у «координатора» Сергія Мазура, який назвали «незаконним».

Поліція Києва повідомила 25 квітня, що відкрила два кримінальні провадження через розгін ромського табору – за статтями «порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії» та «хуліганство».

21 квітня Сергій Мазур, що називає себе координатором «С14», повідомив про демонтаж стихійного поселення ромів на Лисій горі і «безпечне спалення» наметів його мешканців. Окрім того, він анонсував «нові рейди».

Жителі ромського табору в Києві заявили про ультиматум від людей у формі.

Напад на ромський табір засудила Українська Гельсінська спілка з прав людини та правозахисна організація Amnesty International. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав ці події «середньовічним дикунством».