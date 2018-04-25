Поліція після публікації відео нападу на ромів у Києві відкрила дві справи

Поліція відкрила два кримінальні провадження через розгін ромського табору на Лисій горі в Києві.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, справи відкритті за статтями «порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії» та «хуліганство».

У поліції додають, що опубліковане відео розгону стало підставою для внесення відомостей у Журнал єдиного обліку заяв та повідомлень Голосіївського управління поліції.

Сьогодні LB.ua оприлюднило відео, як стверджує видання, розгону ромського табору на Лисій горі в Києві. На кадрах видно, як роми втікають від людей у масках. Як повідомив LB.ua свідок тих подій, поліцію тоді викликали, правоохоронці приїжджали на місце підпалу.

24 квітня керівник київської поліції Андрій Крищенко в інтерв’ю 112.ua 24 квітня заявив, що на Лисій горі спалили сміття на суботнику, а не табір ромів. Він зазначив, що поліція не отримувала жодної скарги від ромів на побої чи насильство.

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21 квітня Сергій Мазур, що називає себе координатором «С14», повідомив про демонтаж стихійного поселення ромів на Лисій горі і «безпечне спалення» наметів його мешканців. Окрім того, він анонсував «нові рейди».

Жителі ромського табору в Києві заявили про ультиматум від людей у формі

Напад на ромський табір засудила Українська Гельсінська спілка з прав людини та правозахисна організація Amnesty International.