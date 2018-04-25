Поліція заявляє, що не отримувала звернень через спалення ромського табору в Києві

Голосіївське управління поліції Києва не отримувало звернень через спалення ромського табору на Лисий горі в Києві. Про це поліція Києва повідомила у відповідь на запит Радіо Свобода.

«На цей час відомості про вказану вами подію (спалення ромського табору – ред.) не вносилися до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кримінальні провадження не розпочиналися», – заявили в поліції.

Водночас правоохоронці заявили, що до Голосіївського управління поліції надходили скарги від жителів мікрорайону «щодо присутності та незаконного поселення осіб» на Лисій горі.

«З 1 квітня до 24 квітня до Голосіївського управління поліції надійшло вісім повідомлень та два вхідних звернення від місцевих мешканців щодо незаконного поселення», – розповіли в поліції.

Також правоохоронці повідомили, що 17 квітня спільно зі співробітниками районної державної адміністрації та працівниками служби у справах дітей здійснили виїзд на місце, де перебувало поселення табору.

«Під час виїзду правоохоронці встановили, що за вказаною адресою в тимчасово встановлених наметах проживають 30 мешканців Закарпатської області з дітьми. Працівники поліції перевірили документи вказаних осіб та не виявили порушень, які відносяться до компетенції поліції… Крім того, правоохоронці з’ясували, що більшість членів поселення мають квитки на 17 квітня на потяг до Ужгорода та планують виїжджати в цей до Закарпатської області», – зазначили поліцейські.

За словами правоохоронців, о 19 годині того дня вони знову приїхали на Лису гору.

«Було встановлено, що більша частина наметів демонтована, Їх мешканці повернулися до свого постійного місця проживання в Закарпатську область. Разом з тим у тимчасово встановлених наметах залишилися проживати 11 осіб, які повідомили працівникам поліції, що демонтують встановлені намети до 20 квітня. Також 23 квітня працівники поліції виїхали за адресою проспект Науки, 37 та не виявили там ні поселення, ні його колишніх мешканців», – розповіли в поліції.

21 квітня Сергій Мазур, що називає себе координатором «С14», повідомив про демонтаж стихійного поселення ромів на Лисій горі і «безпечне спалення» наметів його мешканців. Окрім того, він анонсував «нові рейди».

Напад на ромський табір засудила Українська Гельсінська спілка з прав людини та правозахисна організація Amnesty International.