Гельсінська спілка засудила спалення праворадикалами табору ромів у Києві

Українська Гельсінська спілка з прав людини засудила демонтаж і спалення на цих вихідних табору ромів на Лисій горі у Голосіївському районі Києва, відповідальність за які взяла на себе праворадикальна організація «С14». Відповідну заяву правозахисники розмістили на своєму сайті 22 квітня.

«УГСПЛ рішуче засуджує дії представників «С14» в Голосіївському районі м. Києва, адже руйнування поселення ромів є грубим порушенням прав людини, а також вважає неприпустимим переслідування його мешканців, що мало місце 17 квітня і є розпалюванням міжетнічної нетерпимості», – мовиться у повідомленні.

Окрім того, правозахисники звернулися до міськрайонної адміністрації з вимогою підтвердити чи спростувати участь їхніх представників у згаданих заходах, а також дати оцінку їхнім діям, і до головного управління столичної поліції з вимогою вжити заходів щодо припинення ворожнечі.

Радіо Свобода звернулось із запитом до поліції Києва щодо їхньої реакції на інцидент та очікує на відповідь.

21 квітня Сергій Мазур, що називає себе координатором «С14», повідомив про демонтаж стихійного поселення на Лисій горі і «безпечне спалення» наметів його мешканців. Окрім того, він анонсував «нові рейди» цього тижня.

Наприкінці травня минулого року представники офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини заявляли про зростання випадків прояву ксенофобії щодо ромів, починаючи з 2016 року.

6 квітня 2017-го у Києві на житловому масиві Березняки згорів табір, де проживали представники ромської національної меншини. 26 квітня представники «Конгресу ромів України» та Української Гельсінської спілки з прав людини заявили, що розслідування пожежі у поселенні ромів на Березняках у Києві не відбувається. Того ж дня радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко заявив, що до поліції щодо інциденту ніхто із постраждалих не звертався.

Незадовго до початку «Євро-2012» в одному з житлових масивів Києва теж згорів табір ромів. Тоді в правоохоронних органах розповіли, що про пожежу дізналися з інтернету.