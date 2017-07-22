Ніхто з ромів не звертався ні в поліцію, ані у медичні заклади через нічну пожежу у таборі – поліція Львівщини

Ніхто з ромів не звертався ані в поліцію, ані в медичні установи через пожежу, яка сталась у ніч на 22 липня у стихійному поселенні ромів у Львові. Про це Радіо Свобода повідомила речник Головного управління Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська.

«Коли приїхали правоохоронці, у цьому стихійному таборі, де, за нашими даними, проживали 60 ромів із Закарпатської області, з них – близько 20 дітей, вже нікого не було», – каже речник поліції.

За повідомленням правоохоронців, вночі з 21 на 22 липня згоріло стихійне поселення. Пожежу зауважили патрульні під час служби, причини займання встановлюються.

Депутати Львівської міськради раніше заявляли про намір провести разом із правоохоронцями нараду, щоб спільно обговорити проблему перебування ромів у Львові, які, за їхніми словами, займаються у місті шахрайством і пограбуванням туристів.

В офісі уповноваженого Верховної Ради з прав людини заявляють, що в Україні спостерігається збільшення випадків прояву ксенофобії щодо ромів, починаючи з 2016 року.

6 квітня цього року у Києві на житловому масиві Березняки згорів табір, де проживали представники ромської національної меншини. 26 квітня представники «Конгресу ромів України» та Української Гельсінської спілки з прав людини заявили, що розслідування пожежі у поселенні ромів на Березняках у Києві не відбувається. Того ж дня радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко заявив, що до поліції щодо інциденту ніхто із постраждалих не звертався.

У 2016 році в селищі Лощинівка на Одещині місцеві жителі пошкодили будинки, де живуть роми, закликаючи виселити їх. Це сталося після того, як 27 серпня знайшли тіло 9-річної дівчинки зі слідами зґвалтування і насильницької смерті. За підозрою у вчиненні злочину поліція затримала 21-річного чоловіка, який належить до громади ромів. Після цих подій у Лощинівці залишилися дві ромських родини з п’ятдесяти.

Незадовго до початку «Євро-2012» в одному з житлових масивів Києва теж згорів табір ромів. Тоді в правоохоронних органах розповіли, що про пожежу дізналися з інтернету.