Дії поліції щодо ромів у Бориславі перевірять

Львів – Дії поліції щодо ромів у Бориславі, що на Львівщині, неоднозначно оцінюють правозахисники. Залучивши батальйон особливого призначення, поліція доставила у райвідділ поліції для надання пояснень представників ромської національності. Четверо з них звернулись зі скаргами до прокуратури на дії поліції. Чи було у діях поліції упереджене етнічне ставлення до ромів?

Сьомого грудня у Бориславі дуже жорстоко було вбито двох продавців крамниці – 27-річного чоловіка і 20-річну жінку. Для розкриття злочину невеликий склад місцевої поліції підсилили правоохоронцями з усієї області. Опитали сотні мешканців Борислава, поліцейські приходили до друзів і знайомих убитих.

А 11 грудня зранку вже велика група правоохоронців, у тому числі і з батальйону особливого призначення «Львів», прибула до помешкань ромів.

Степан Капральов і його рідні, роми за походженням, почули стук у двері. Виглянувши у вікно, за словами Степана, він побачив людей у масках і в камуфляжній формі.

«Вони били у двері кувалдою, кричали відкривати двері, сестра почала дзвонити у поліцію. Вони вибили двері, забігли у хату. Деякі вибили вікно і так увійшли. Кричали лягати на підлогу, мене збили з ніг, скрутили руки і кричали, чи є зброя і наркотики. Потім побігли в іншу кімнату до брата. Документи не показали, не представились, не дозволили дзвонити. Мене і брата машиною повезли у райвідділ. У машині нічого не пояснили і вже у поліції сказали, що було вбивство, нас розпитували дві години, зробили відбитки пальців. У хаті забрали шість кухонних ножів і 10 телефонів. Майже зі всіма циганами таке було. Тут живе 30 сімей. Один циган був із розбитою головою. Казав, що коли одразу вдерлись, то автоматом в голову вдарили. Також там проживає чоловік після інсульту, паралізований, казали, щоб він ставав, його перевернули і він упав», – розповів про ранок 11 грудня ром Степан Капральов.

«Вони увірвались через вікно, яке розбили, у хату. Кажу: «А хто ви, звідки, покажіть документи». А мені сказали лягати лицем до землі. Я не могла, бо хвора, то лиш на коліна пристала. Донька була на землі. А вони бігають, бігають по хаті. Мені відомо, що по інших сім’ях циган теж так було, що вдерлись. Забрали чоловіків, жінки за ними побігли», – продовжила мама Марія Капральова, мама Степана. Ця ромська сім’я – корінні мешканці Борислава.

Четверо осіб поскаржились на дії поліції

Четверо ромів звернулись зі скаргами на дії поліції в прокуратуру. Адвокат Олег Мицик, який є захисником однієї з родин, наголошує, що поліція щодо ромів діяла незаконно, перевищила повноваження.

Мова не про одну національність, а про безпідставні дії підрозділу

«У даному випадку до осіб, на яких немає жодних даних про їхню причетність, у позапроцесуальний спосіб правоохоронці вривались в оселі, вибили двері кувалдами, зламали замки, вибили вікна. Процесуальним працівником є слідчий чи оперативний працівник за дорученням слідчого. Особи у масках, які не можуть бути задіяні проти мирного населення, без жодної на те процесуальної підстави виламали двері і забрали чоловіче населення. А це близько з 20 родин. Їх привезли у райвідділ поліції, дактилоскопіювали без жодного права на це. Мова не про одну національність, а про безпідставні дії підрозділу», – каже адвокат Олег Мицик.

Було незаконне порушення недоторканості житла з безпідставним обшуком, скільки б поліція не казала, що обшуку не було. Забирання телефонів і ножів є обшуком

«Те, що відбулось, це було незаконне порушення недоторканості житла з безпідставним обшуком, скільки б поліція не казала, що обшуку не було. Це були дії працівника правоохоронного органу в помешканні, спрямовані на пошук певних речей. Вивертання шуфляд, забирання телефонів і ножів є обшуком. Їм насильно на руки одягали не кайданки, а пластикові зав’язки і в кожного є сліди від них. Лише після моїх дзвінків відпускали людей. А когось через сім годин», – додає адвокат.

У поліції заперечують звинувачення

Тим часом у поліції наголошують, що правоохоронці діяли законно і розслідують резонансний злочин. У коментарі Радіо Свобода начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області Валерій Середа каже, що при скоєнні важкого злочину, – а жорстко вбито двох молодих людей – поліція перевіряє всіх, хто може бути причетний або ж хто мав проблеми з законом. Тому у Бориславі силовики перевірили і взяли пояснення про те, де людина була у день вбивства, у десятків мешканців. Чи була потреба скеровувати до ромів силовиків батальйону «Львів» і вибивати вікна та двері, як вони стверджують? Адже приходили до інших мешканців, не ромського походження, пред’являючи документи.

Ми змушені були стягнути через такий жорстокий злочин всі сили з усієї області. Ми опитували всіх, кого можна, і з усіх опитаних людей осіб ромської національності була незначна частина

«Ми змушені були стягнути через такий жорстокий злочин всі сили з усієї області. Цей батальйон «Львів», як інші підрозділи, був для підсилення, для забезпечення публічного порядку, громадської безпеки. Батальйон прикривав оперативних працівників, бо було багато відпрацювань по таких людях, які були неврівноважені, навіть у райвідділі між ними були конфлікти, поліцейські розводили їх, бо у декого була неадекватна поведінка. Ми опитували всіх, кого можна, і з усіх опитаних людей осіб ромської національності була незначна частина, близько 20 чоловік. Ми не йшли до ромських родин, до яких немає претензій. Ми не проводили обшуки у помешканнях, не вибивали вікон і дверей. Всі люди відпущені, ніхто не є затриманий із ромів. Зараз поліція вже працює за межами Борислава і маємо результати», – пояснив ситуацію керівник поліції Львівщини Валерій Середа.

Ромам, які навіть не мають кримінального минулого, в Україні нелегко почуватись повноцінним громадянином держави, вони належать до соціально вразливої етнічної групи, зауважила Радіо Свобода Ольга Жмурко, директор Ромської програмної ініціативи фонду «Відродження». Щороку в Україні правозахисники фіксують випадки несанкціонованих насильницьких дій щодо ромів із боку правоохоронців.

Поліція діяла, перевищуючи повноваження, порушуючи права людини, слідуючи такому дискримінаційному поводженню, який ми називаємо етнічний профайлінґ

«Поліція, яка мала б бути на сторожі прав людини, незалежно від етнічного походження, в Бориславі діяла навпаки, перевищуючи повноваження, порушуючи права людини, слідуючи такому дискримінаційному поводженню, який ми називаємо етнічний профайлінґ, тобто профілювання людини за її етнічним походженням. Колись використовували термін «особи кавказької національності»», – каже Ольга Жмурко.

У Бориславі різне ставлення до ромів. Бо серед них є такі, які чесно працюють і не причетні до якихось можливих шахрайств, а є й такі, які продають наркотичні засоби. У поліції пояснюють, що кожного дня затримують ромів, які займаються шахрайством, грабують людей на вулицях, вокзалах, завдаючи фізичних травм жертвам. У Львові, скажімо, до різних шахрайських схем останнім часом залучають підлітків-ромів.

Затримання ромів, які здійснюють правопорушення, абсолютно не може бути причиною екстраполяції провини. Ми не можемо поширювати провину на всю спільноту за злочин

«Це не є пояснення того, чому до 20 родин, громадян України, вдерлись правоохоронці, влаштували маски-шоу. Такі облави колись були популярні серед поліцейських Закарпатської та Одеської областей, де роми проживають компактно, тобто, як кажемо, у таборах. Затримання ромів, які здійснюють правопорушення, абсолютно не може бути причиною екстраполяції провини. Ми не можемо поширювати провину на всю спільноту за злочин», – наголошує Ольга Жмурко.

Діями правоохоронців у Бориславі зацікавились у Секретаріаті уповноваженого з прав людини. Як пояснили Радіо Свобода, зараз вивчають матеріали і доцільність ініціювати порушення кримінального провадження. Також і керівництво поліції проводить власну перевірку дій силовиків у Бориславі.