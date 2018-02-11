Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
11 Лютий 2018, Київ 20:02
Суспільство

Об’єднання «Л.О.В.Ц.І» проти злочинів: дискримінація ромів чи боротьба з крадіями

Площа Ринок у Львові (ілюстраційне фото)

Львів, як і більшість туристичних міст, потерпає від кишенькових злодіїв. Національна і муніципальна поліції, міська влада не дають собі раду з групою осіб, яких пов’язують із ромською національністю, які грабують мешканців і туристів. Щоб захистити себе і городян, близько 30 львів’ян самоорганізувались у спільноту «Л.О.В.Ц.І» і влаштовують «полювання» за крадіями. Ромська громада Львова занепокоєна тим, що людей можуть переслідувати за етнічним походженням.

Два роки тому відомий львовознавець Ігор Лильо інформував місцеву владу про те, що у Львові проблема з крадіями, що у туристів виймають на вулицях гаманці і телефони. На заувагу львів’янина не звернули увагу, ані в поліції, ані в мерії. Але останнім часом Ігор Лильо вже двічі стикається зі спробою фізичного нападу на туристичні групи, які супроводжував. Зловмисники діють за такою схемою: зусобіч обступають групу туристів у велелюдних місцях, створюють тисняву, замішання і грабують. Також так обкрадають і перехожих. Традиційні місця зловмисників – піші переходи у центрі, площа Ринок.

Були дві спроби нападу на мене
Ігор Лильо

«Зараз росте в місті градус агресії. Були дві спроби нападу на мене, але мій зріст і вага врятували. До того ж я пригрозив і маю номер безпеки міста. Намагались навіть здійснити пограбування у церкві Петра і Павла, я поінформував туристів і група відступила. Хоча лунали у наш бік погрози і прокльони, але жодного фізичного контакту не було», – говорить Ігор Лильо.

За інформацією Львівської обласної прокуратури, минулого року в області скоєно понад 27 тисяч злочинів, з них близько 40% – тяжкі і особливо тяжкі. Найбільше люди потерпіли від крадіжок і грабежів. Близько 300 випадків пограбувань громадян зафіксували правоохоронці у перший місяць цього року. Серед них пограбований громадянин Ізраїлю, в якого особи ромської зовнішності вкрали велику суму грошей. У Нацполіції Львівщини зазначають, що поліція не вказує на етнічну ознаку злочинця. А тому, скільки злочинів скоїли саме громадяни ромського походження – невідомо. Але цей відсоток значно менший, аніж кількість злочинів, вчинених громадянами іншого етнічного походження.

Валерій Середа
Валерій Середа

Експерти пояснюють, що група ромів дуже помітна на вулицях міста, привертає увагу своєю нахабною поведінкою. В інтернеті, зокрема у соцмережах, є розповіді львів’ян, що їх пограбували на вулиці саме особи ромського походження. Під час зустрічі з громадськими активістами, львівськими ромами начальник поліції Львівщини Валерій Середа зазначив, що звинувачення львів’ян обґрунтовані, що у скоєнні злочинів підозрюються громадяни України ромської національності. А правоохоронці через недосконалість законодавства не можуть винних притягнути до відповідальності. Бо в осіб немає документів. Тому після кількох годин тримання підозрюваних у райвідділі поліції, їх просто відпускають.

Львівські активісти «полюють» за злочинцями

23 січня безробітна львів’янка Роксолана Лісовська заявила, що розпочинає боротьбу зі злочинністю у місті і створила об’єднання «Л.О.В.Ц.І», оскільки діяльність поліції безрезультатна.

Мені образливо, бо ми стаємо беззахисні перед злочинами і нас не можуть захистити. Всі стараються бути толерантними, але є межа толерантності
Роксолана Лісовська

«Напевно стало нудно вдома і я патріот. Мені образливо, бо ми стаємо беззахисні перед злочинами і нас не можуть захистити. Всі стараються бути толерантними, але є межа толерантності. Толерантно ставитись до злочинності, захищати їх? Як захищати тих, хто грабує», – пояснила активістка свою ініціативу Радіо Свобода.

На сторінці групи «Л.О.В.Ц.І» у Фейсбуці зареєструвались понад 1300 людей, серед них активними є близько 30, які щовечора, а у вихідні упродовж дня, проводять патрулювання за крадіями у центральній частині міста. Роксолана Лісовська наголосила, що спільнота не переслідує ромів і ловлять людей не за етнічними ознаками, а тому, що скоюють злочини.

Йдемо за ними, бачимо, що вони відкрили наплічник чи сумку, тримаємо за руку, щоб не втекли і не викинули вкрадену річ, одразу викликаємо поліцію
Роксолана Лісовська

«Ми не гнобимо ромів. Людей, яких ми шукаємо, це цигани, які в центрі Львова викрадають у людей гаманці та смартфони. Просто за руку ловимо, йдемо за ними, бачимо, що вони відкрили наплічник чи сумку, тримаємо за руку, щоб не втекли і не викинули вкрадену річ, одразу викликаємо поліцію. Також людину, яку пограбували, просимо залишитись і написати заяву. У день дуже багато пограбувань. Треба людей заохочувати писати заяви, щоб не боялись. Бо часто люди не вірять, що їх захистять, що роми дізнаються їхню адресу і погрожуватимуть», – розповіла Роксолана Лісовська.

Під час патрулювання вже відбулись конфлікти між крадіями-ромами і активістами. Останні подали дві заяви в поліцію.

За інформацією активістів, у Львові діє злочинне угрупування у складі близько 20 приїжджих ромів, серед яких є й неповнолітні. Вони орендують помешкання, поводяться нахабно, цинічно, агресивно, погрожують прокльонами і фізичною розправою львів’янам.

Ігор Лильо зауважує, що ситуація з масовими пограбуваннями у місті, шкодить іміджу Львова. До того ж є й небезпека, що може виникнути різанина між крадіями і активістами, що ситуацією можуть скористаються різні політичні сили у своїх цілях.

Ті бригади, які працюють у Львові, приїжджі. Треба поняття етнічного походження і злочинної діяльності розділяти
Ігор Лильо

«Ті бригади, які працюють у Львові, приїжджі. Але мені б дуже не хотілось, щоб перекладалась ненависть на мешканців Закарпаття, де у мене так багато гарних друзів, чи на ромів Львова, які працюють, створили серйозний бізнес, мають житло. Тут ми маємо справу з яскраво вираженим етнічним складом, що зовсім не означає, що ми повинні, так би мовити, людей за етнічною ознакою робити автоматично злочинцями. Треба поняття етнічного походження і злочинної діяльності розділяти», – каже Ігор Лильо.

Львівські роми просять свою молодь не йти у центр

Львівські роми, чия громада в області налічує близько тисячі осіб, побоюються ненависті, провокацій і помсти, щоб із них не зробили «політичної розмінної монети». Молоді роми не виходять у центр міста, а молодших учнів батьки тимчасово не впускають у школу. Про це розповів Радіо Свобода Микола Юрченко, голова правління організації ромів «Терніпе» на Львівщині.

Я ром, львів’янин, громадянин України, працюю, а мені такий ярлик зараз навішали. Це просто окремі люди злочинці, без національності, треба боротись із злочинністю
Микола Юрченко

«Люди, які ходять у центрі і скоюють злочини, схожі на ромів. Якщо розмовляти з ними, то не розумієш, звідки, чи з Молдови, чи Закарпаття. Вони не йдуть на контакт. На Львівщині живуть українські роми, на Закарпатті – група угорських ромів, у Дрогобичі та Бориславі ще інша етногрупа. Коли почались різні чутки про злочинні ромські групи, що ловлять ромів, то я зібрав громаду і пояснив, що у місті напруження, щоб молодь не йшла у центр, щоб не потрапила під гарячу руку. Ця ситуація дуже нам тягарем лягла на плечі. Я ром, львів’янин, громадянин України, працюю, а мені такий ярлик зараз навішали. Це просто окремі люди злочинці, без національності, треба боротись із злочинністю. Мені теж не подобається, що скоюють злочини у місті», – зауважив Микола Юрченко.

Написати заяву про злочин – обов’язок потерпілого

Представники ромської громади, громадських організацій, поліції, місцевої влади провели дві зустрічі щодо ситуації у місті зі злочинним угрупованням і ловцями за ними, щоб не допустити у місті ксенофобських настроїв і пролиття крові. Малолітніми грабіжниками мала б займатись служба соціального захисту, але у Львові немає місць, де їх розмістити.

«Однією з ключових проблем є те, що навіть якщо таких осіб ловлять а ловлять щодня і щотижня на гарячому, коли поліція потерпілій особі повертає вкрадені речі, то людина відмовляється писати заяву. Немає заяви – немає справи. Ми живемо у 2018 році і люди мають тотальний страх, а злочинці спеціально вибирають психотип людей, переважно молодих жінок, яким кажуть: «Напишеш заяву прокляну до четвертого покоління. І цей маразм попросту працює!» – говорить Ігор Лильо.

Окрім зростання злочинності у Львові, експерти ще однією загрозою для міста називають реагування львів’ян на проблему у соціальних мережах.

Люди самоорганізувалися. Це добре. Але погано те, що звинувачують не злочинців, а людей певної етнічної приналежності. Нагнітання ксенофобських дискурсів становить загрозу
Оксана Дащаківська

«Результати діяльності поліції непомітні для громади міста, тому люди й самоорганізувалися. І це добре. Але погано те, що звинувачують не злочинців, а людей певної етнічної приналежності. Нагнітання ксенофобських дискурсів становить сьогодні загрозу безпеки для всієї громади Львова. Бо насправді легко об’єднатись навколо ворога і невідомо, хто завтра може бути ворогом», – каже представник фонду «Відродження» Оксана Дащаківська.

Якби влада Львова поінформувала городян про проблему з пограбуванням у місті, взяла б на себе відповідальність, провела з громадою свого роду просвіту, як бути у ситуації, коли є небезпека, куди звертатись, що необхідно подати заяву у поліцію, то це б допомогло уберегтись від крадіїв і позбавити їх злочинного заробітку.

«У такому випадку у місті було б створено так звану атмосферу нетерпимості і тоді б ці злочинці знали, що значна частина у місті не тільки туристи, а мешканці Львова поінформовані і можуть навіть допомогти туристові. То тоді б грабіжники зрозуміли, що їм тут нічого робити, що місто виступає єдиним фронтом проти злочинної діяльності», – переконаний львовознавець Ігор Лильо.

Найближчого тижня активісти групи «Л.О.В.Ц.І» мають зустрітись з очільником Львівщини Олегом Синюткою, щоб обговорити проблему в місті і свою діяльність.

  • 16x9 Image

    Галина Терещук

    В ефірі Радіо Свобода з 2000 року. Закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Франка. Має досвід роботи на телебаченні і в газеті.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

В ІНШИХ ЗМІ

Загрузка...
Loading...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG