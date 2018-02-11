Об’єднання «Л.О.В.Ц.І» проти злочинів: дискримінація ромів чи боротьба з крадіями

Львів, як і більшість туристичних міст, потерпає від кишенькових злодіїв. Національна і муніципальна поліції, міська влада не дають собі раду з групою осіб, яких пов’язують із ромською національністю, які грабують мешканців і туристів. Щоб захистити себе і городян, близько 30 львів’ян самоорганізувались у спільноту «Л.О.В.Ц.І» і влаштовують «полювання» за крадіями. Ромська громада Львова занепокоєна тим, що людей можуть переслідувати за етнічним походженням.

Два роки тому відомий львовознавець Ігор Лильо інформував місцеву владу про те, що у Львові проблема з крадіями, що у туристів виймають на вулицях гаманці і телефони. На заувагу львів’янина не звернули увагу, ані в поліції, ані в мерії. Але останнім часом Ігор Лильо вже двічі стикається зі спробою фізичного нападу на туристичні групи, які супроводжував. Зловмисники діють за такою схемою: зусобіч обступають групу туристів у велелюдних місцях, створюють тисняву, замішання і грабують. Також так обкрадають і перехожих. Традиційні місця зловмисників – піші переходи у центрі, площа Ринок.

Були дві спроби нападу на мене

«Зараз росте в місті градус агресії. Були дві спроби нападу на мене, але мій зріст і вага врятували. До того ж я пригрозив і маю номер безпеки міста. Намагались навіть здійснити пограбування у церкві Петра і Павла, я поінформував туристів і група відступила. Хоча лунали у наш бік погрози і прокльони, але жодного фізичного контакту не було», – говорить Ігор Лильо.

За інформацією Львівської обласної прокуратури, минулого року в області скоєно понад 27 тисяч злочинів, з них близько 40% – тяжкі і особливо тяжкі. Найбільше люди потерпіли від крадіжок і грабежів. Близько 300 випадків пограбувань громадян зафіксували правоохоронці у перший місяць цього року. Серед них пограбований громадянин Ізраїлю, в якого особи ромської зовнішності вкрали велику суму грошей. У Нацполіції Львівщини зазначають, що поліція не вказує на етнічну ознаку злочинця. А тому, скільки злочинів скоїли саме громадяни ромського походження – невідомо. Але цей відсоток значно менший, аніж кількість злочинів, вчинених громадянами іншого етнічного походження.

Експерти пояснюють, що група ромів дуже помітна на вулицях міста, привертає увагу своєю нахабною поведінкою. В інтернеті, зокрема у соцмережах, є розповіді львів’ян, що їх пограбували на вулиці саме особи ромського походження. Під час зустрічі з громадськими активістами, львівськими ромами начальник поліції Львівщини Валерій Середа зазначив, що звинувачення львів’ян обґрунтовані, що у скоєнні злочинів підозрюються громадяни України ромської національності. А правоохоронці через недосконалість законодавства не можуть винних притягнути до відповідальності. Бо в осіб немає документів. Тому після кількох годин тримання підозрюваних у райвідділі поліції, їх просто відпускають.

Львівські активісти «полюють» за злочинцями

23 січня безробітна львів’янка Роксолана Лісовська заявила, що розпочинає боротьбу зі злочинністю у місті і створила об’єднання «Л.О.В.Ц.І», оскільки діяльність поліції безрезультатна.

Мені образливо, бо ми стаємо беззахисні перед злочинами і нас не можуть захистити. Всі стараються бути толерантними, але є межа толерантності

«Напевно стало нудно вдома і я патріот. Мені образливо, бо ми стаємо беззахисні перед злочинами і нас не можуть захистити. Всі стараються бути толерантними, але є межа толерантності. Толерантно ставитись до злочинності, захищати їх? Як захищати тих, хто грабує», – пояснила активістка свою ініціативу Радіо Свобода.

На сторінці групи «Л.О.В.Ц.І» у Фейсбуці зареєструвались понад 1300 людей, серед них активними є близько 30, які щовечора, а у вихідні упродовж дня, проводять патрулювання за крадіями у центральній частині міста. Роксолана Лісовська наголосила, що спільнота не переслідує ромів і ловлять людей не за етнічними ознаками, а тому, що скоюють злочини.

Йдемо за ними, бачимо, що вони відкрили наплічник чи сумку, тримаємо за руку, щоб не втекли і не викинули вкрадену річ, одразу викликаємо поліцію

«Ми не гнобимо ромів. Людей, яких ми шукаємо, це цигани, які в центрі Львова викрадають у людей гаманці та смартфони. Просто за руку ловимо, йдемо за ними, бачимо, що вони відкрили наплічник чи сумку, тримаємо за руку, щоб не втекли і не викинули вкрадену річ, одразу викликаємо поліцію. Також людину, яку пограбували, просимо залишитись і написати заяву. У день дуже багато пограбувань. Треба людей заохочувати писати заяви, щоб не боялись. Бо часто люди не вірять, що їх захистять, що роми дізнаються їхню адресу і погрожуватимуть», – розповіла Роксолана Лісовська.

Під час патрулювання вже відбулись конфлікти між крадіями-ромами і активістами. Останні подали дві заяви в поліцію.

За інформацією активістів, у Львові діє злочинне угрупування у складі близько 20 приїжджих ромів, серед яких є й неповнолітні. Вони орендують помешкання, поводяться нахабно, цинічно, агресивно, погрожують прокльонами і фізичною розправою львів’янам.

Ігор Лильо зауважує, що ситуація з масовими пограбуваннями у місті, шкодить іміджу Львова. До того ж є й небезпека, що може виникнути різанина між крадіями і активістами, що ситуацією можуть скористаються різні політичні сили у своїх цілях.

Ті бригади, які працюють у Львові, приїжджі. Треба поняття етнічного походження і злочинної діяльності розділяти

«Ті бригади, які працюють у Львові, приїжджі. Але мені б дуже не хотілось, щоб перекладалась ненависть на мешканців Закарпаття, де у мене так багато гарних друзів, чи на ромів Львова, які працюють, створили серйозний бізнес, мають житло. Тут ми маємо справу з яскраво вираженим етнічним складом, що зовсім не означає, що ми повинні, так би мовити, людей за етнічною ознакою робити автоматично злочинцями. Треба поняття етнічного походження і злочинної діяльності розділяти», – каже Ігор Лильо.

Львівські роми просять свою молодь не йти у центр

Львівські роми, чия громада в області налічує близько тисячі осіб, побоюються ненависті, провокацій і помсти, щоб із них не зробили «політичної розмінної монети». Молоді роми не виходять у центр міста, а молодших учнів батьки тимчасово не впускають у школу. Про це розповів Радіо Свобода Микола Юрченко, голова правління організації ромів «Терніпе» на Львівщині.

Я ром, львів’янин, громадянин України, працюю, а мені такий ярлик зараз навішали. Це просто окремі люди злочинці, без національності, треба боротись із злочинністю

«Люди, які ходять у центрі і скоюють злочини, схожі на ромів. Якщо розмовляти з ними, то не розумієш, звідки, чи з Молдови, чи Закарпаття. Вони не йдуть на контакт. На Львівщині живуть українські роми, на Закарпатті – група угорських ромів, у Дрогобичі та Бориславі ще інша етногрупа. Коли почались різні чутки про злочинні ромські групи, що ловлять ромів, то я зібрав громаду і пояснив, що у місті напруження, щоб молодь не йшла у центр, щоб не потрапила під гарячу руку. Ця ситуація дуже нам тягарем лягла на плечі. Я ром, львів’янин, громадянин України, працюю, а мені такий ярлик зараз навішали. Це просто окремі люди злочинці, без національності, треба боротись із злочинністю. Мені теж не подобається, що скоюють злочини у місті», – зауважив Микола Юрченко.

Написати заяву про злочин – обов’язок потерпілого

Представники ромської громади, громадських організацій, поліції, місцевої влади провели дві зустрічі щодо ситуації у місті зі злочинним угрупованням і ловцями за ними, щоб не допустити у місті ксенофобських настроїв і пролиття крові. Малолітніми грабіжниками мала б займатись служба соціального захисту, але у Львові немає місць, де їх розмістити.

«Однією з ключових проблем є те, що навіть якщо таких осіб ловлять а ловлять щодня і щотижня на гарячому, коли поліція потерпілій особі повертає вкрадені речі, то людина відмовляється писати заяву. Немає заяви – немає справи. Ми живемо у 2018 році і люди мають тотальний страх, а злочинці спеціально вибирають психотип людей, переважно молодих жінок, яким кажуть: «Напишеш заяву прокляну до четвертого покоління. І цей маразм попросту працює!» – говорить Ігор Лильо.

Окрім зростання злочинності у Львові, експерти ще однією загрозою для міста називають реагування львів’ян на проблему у соціальних мережах.

Люди самоорганізувалися. Це добре. Але погано те, що звинувачують не злочинців, а людей певної етнічної приналежності. Нагнітання ксенофобських дискурсів становить загрозу

«Результати діяльності поліції непомітні для громади міста, тому люди й самоорганізувалися. І це добре. Але погано те, що звинувачують не злочинців, а людей певної етнічної приналежності. Нагнітання ксенофобських дискурсів становить сьогодні загрозу безпеки для всієї громади Львова. Бо насправді легко об’єднатись навколо ворога і невідомо, хто завтра може бути ворогом», – каже представник фонду «Відродження» Оксана Дащаківська.

Якби влада Львова поінформувала городян про проблему з пограбуванням у місті, взяла б на себе відповідальність, провела з громадою свого роду просвіту, як бути у ситуації, коли є небезпека, куди звертатись, що необхідно подати заяву у поліцію, то це б допомогло уберегтись від крадіїв і позбавити їх злочинного заробітку.

«У такому випадку у місті було б створено так звану атмосферу нетерпимості і тоді б ці злочинці знали, що значна частина у місті не тільки туристи, а мешканці Львова поінформовані і можуть навіть допомогти туристові. То тоді б грабіжники зрозуміли, що їм тут нічого робити, що місто виступає єдиним фронтом проти злочинної діяльності», – переконаний львовознавець Ігор Лильо.

Найближчого тижня активісти групи «Л.О.В.Ц.І» мають зустрітись з очільником Львівщини Олегом Синюткою, щоб обговорити проблему в місті і свою діяльність.