Amnesty International вимагає розслідувати спалення праворадикалами ромського табору у Києві

Українське представництво правозахисної організації Amnesty International оприлюднило 24 квітня заяву з вимогою ефективного розслідування спалення стихійного поселення ромів на Лисій горі у Голосіївському районі Києва, відповідальність за яке взяла на себе праворадикальна організація «С14». За даними правозахисників, під час інциденту проти ромів використовувалися газові балончики, ріжучі предмети і, можливо, вогнепальна зброя.

«За словами активістів, з якими спілкувалася Amnesty International, принаймні один із ромів, присутніх під час нападу, викликав поліцію і дочекався приїзду патрульного автомобіля. Поки роми ховалися біля гаражів неподалік, працівники поліції підійшли до їхнього табору, де виявили палаючі намети. Повернувшись до ромів, працівники поліції повідомили їм, що все горить, і порадили швидше їхати з Києва», – мовиться у повідомленні.

Раніше напад на ромський табір засудила Українська Гельсінська спілка з прав людини.

Радіо Свобода звернулось із запитом до поліції Києва щодо їхньої реакції на інцидент та очікує на відповідь.

21 квітня Сергій Мазур, що називає себе координатором «С14», повідомив про демонтаж стихійного поселення на Лисій горі і «безпечне спалення» наметів його мешканців. Окрім того, він анонсував «нові рейди» цього тижня.

Наприкінці травня минулого року представники офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини заявляли про зростання випадків прояву ксенофобії щодо ромів, починаючи з 2016 року.

6 квітня 2017-го у Києві на житловому масиві Березняки згорів табір, де проживали представники ромської національної меншини. 26 квітня представники «Конгресу ромів України» та Української Гельсінської спілки з прав людини заявили, що розслідування пожежі у поселенні ромів на Березняках у Києві не відбувається. Того ж дня радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко заявив, що до поліції щодо інциденту ніхто із постраждалих не звертався.

Незадовго до початку «Євро-2012» в одному з житлових масивів Києва теж згорів табір ромів. Тоді в правоохоронних органах розповіли, що про пожежу дізналися з інтернету.