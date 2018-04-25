Жителі ромського табору в Києві заявили про ультиматум від людей у формі

Жителі стихійного поселення на Троєщині в Києві заявили про вимоги виселитися до кінця тижня і погрози у протилежному випадку зрівняти табір з землею. Про це розповіла у коментарі Радіо Свобода одна з мешканців табору Віра Макова.

За її словами, минулої п’ятниці до поселення прийшли понад десяток молодих чоловіків, частина з яких були у поліцейській формі, частина – у цивільному, вимагали найближчим часом залишити територію табору.

«Сказали, п’ятниця прийде – візьмуть трактор, бульдозер, і розвалять нас (поселення – ред.)», – зазначила жінка.

Наразі у саморобних будівлях із фанери залишаються люди різного віку, в тому числі – діти.

Радіо Свобода надіслало запит до поліції Києва з проханням пояснити ситуацію і очікує на відповідь.

Між тим, 25 квітня видання LB.UA оприлюднило відео нападу на людей, які мешкали у стихійному поселенні на Лисій горі у Голосіївському районі Києва. На відео видно, як натовп молодиків із закритими обличчями женеться за жінками і розпилює на них балончик.

21 квітня Сергій Мазур, що називає себе координатором праворадикальної організації «С14», заявив про «демонтаж» стихійного поселення ромів на Лисій горі і «безпечне спалення» наметів його мешканців. Окрім того, він анонсував «нові рейди».

Напад на ромський табір засудила Українська Гельсінська спілка з прав людини та правозахисна організація Amnesty International.