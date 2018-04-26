Напад на жінок і дітей є дикунством – Аваков про розгін табору ромів

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав «середньовічним дикунством» розгін ромського табору на Лисій горі в Києві.

«Неприпустимо, щоб у сучасній Україні у XXI сторіччі винятково через упереджене ставлення до асоціального способу життя, який ведуть окремі представники однієї етнічної групи наших громадян, їх дискримінували, залякували і переслідували», – цитує слова міністра сайт МВС.

«Нападати на жінок і дітей, погрожувати їм, травити їх сльозогінним газом, псувати їхнє майно і загалом ставитися до них, як до тварин через етнічну приналежність – це середньовічне дикунство. Воно не личить сучасній країні, що прагне жити за європейськими стандартами», – додав Аваков.

Поліція Києва повідомила 25 квітня, що відкрила два кримінальні провадження через розгін ромського табору – за статтями «порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії» та «хуліганство».

24 квітня керівник київської поліції Андрій Крищенко в інтерв’ю 112.ua заявив, що на Лисій горі спалили сміття на суботнику, а не табір ромів. Він зазначив, що поліція не отримувала жодної скарги від ромів на побої чи насильство.

21 квітня Сергій Мазур, що називає себе координатором «С14», повідомив про демонтаж стихійного поселення ромів на Лисій горі і «безпечне спалення» наметів його мешканців. Окрім того, він анонсував «нові рейди».

Жителі ромського табору в Києві заявили про ультиматум від людей у формі.

Напад на ромський табір засудила Українська Гельсінська спілка з прав людини та правозахисна організація Amnesty International.