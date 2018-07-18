Напад на Лисій горі: депутати хочуть взяти Мазура на поруки

Депутати Верховної Ради України Ігор Луценко (фракція «Батьківщина») та Юрій Тимошенко (фракція «Народний фронт») пропонують взяти на поруки «координатора» організації «С14» Сергія Мазура. Про це кореспондент Радіо Свобода повідомляє із зали Голосіївського районного суду Києва, де 18 липня відбувається засідання, пов’язане з подіями на Лисій горі 21 квітня.

Адвокати Мазура просять суд обрати запобіжний захід, не пов’язаний із триманням підзахисного під вартою. Свідок захисту Сергій Бондар розповів, що в таборі, який став об’єктом нападу, «жили діти у нелюдських умовах». Депутат Луценко сказав, що знає Мазура як активіста на захист Києва, і що расову ненависть сюди приплітають штучно, а йдеться про самовільне захоплення землі.

Суддя зачитала свідчення жінки-свідка від ромів, яка сказала, що може впізнати чоловіка, який координував напад.

Станом на 10:10 судді перебувають у нарадчій кімнаті.

Поліція Києва ввечері 10 липня проінформувала, що «одному з учасників хуліганських дій на Лисій горі повідомлено про підозру».

У поліції нагадують, що «подія сталася у квітні у Голосіївському районі Києва: група осіб, які були у балаклавах, вчинили напад на тимчасове поселення».

«У ході розслідування кримінального провадження за фактом нападу на поселення осіб на Лисій горі у Голосіївському районі столиці одному з фігурантів оголосили про підозру за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Слідчими готується подання до суду щодо обрання чоловіку міри запобіжного заходу», – вказано в повідомленні.

В організації «С14» того ж дня повідомили про обшук у «координатора» Сергія Мазура, який назвали «незаконним».

Поліція Києва повідомила 25 квітня, що відкрила два кримінальні провадження через розгін ромського табору – за статтями «порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії» та «хуліганство».

21 квітня Сергій Мазур, що називає себе координатором «С14», повідомив про демонтаж стихійного поселення ромів на Лисій горі і «безпечне спалення» наметів його мешканців. Окрім того, він анонсував «нові рейди».

Жителі ромського табору в Києві заявили про ультиматум від людей у формі.

Напад на ромський табір засудила Українська Гельсінська спілка з прав людини та правозахисна організація Amnesty International. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав ці події «середньовічним дикунством».