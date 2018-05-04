Праворадикали заявляють про затримання бразильського бойовика Лусваргі

Праворадикали заявляють про затримання бойовика угруповань «ЛНР» і «ДНР», бразильця Рафаеля Лусваргі. Про це на своїй сторінці в Facebook написав Сергій Мазур, який називає себе координатором організації «С14». Він також оприлюднив фото затриманого бразильця.

За словами Мазура, праворадикали відведуть Лусваргі до СБУ.

Він не уточнив, де знайшли Лусваргі.

Раніше сьогодні праворадикали шукали бразильця у чоловічому монастирі у Києві, проте там його не виявили. Згодом Маззур повідомив, що праворадикали поїхали перевірити, чи перебуває він у посольстві Бразилії.

У посольстві Бразилії відмовились надати Радіо Свобода інформацію, чи перебуває в них Лусваргі.

Напередодні журналісти програми Донбас.Реалії знайшли Рафаеля Лусваргі у чоловічому Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (Московського патріархату).

Рафаель Лусваргі, який колись обіцяв «дійти до Києва і закінчити війну», штурмував Дебальцеве і зазнав поранення під Донецьким аеропортом, зараз перебуває на волі.

«Я вільна цивільна людина, але під слідством і мушу час від часу з’являтись на суді. Нічого більше. Все, що сказав мені адвокат, ‒ «це чудо», – пояснив Лусваргі.

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У жовтні 2016 року Лусваргі затримали співробітники СБУ під час перетину державного кордону України в терміналі D міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Через кілька місяців, у січні 2017 року, Печерський районний суд Києва визнав бразильця винним у створенні терористичної організації, створенні непередбачених законом збройних формувань і призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він став першим іноземцем не з Росії, засудженим Києвом за участь у війні на Донбасі.

У серпні 2017 року Апеляційний суд Києва скасував вирок і повернув справу Рафаеля Лусваргі на новий розгляд.

Ексклюзивну історію про бойовика Рафаеля Лусваргі в Києві дивіться в сюжеті Радіо Свобода в неділю, 6 травня, о 21:10 у програмі Донбас.Реалії на телеканалі «112 Україна».