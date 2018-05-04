Праворадикали прийшли у монастир шукати бразильського бойовика угруповань «ЛДНР» Лусваргі

Праворадикали прийшли до бойовика угруповань «ЛНР» і «ДНР» бразильця Рафаеля Лусваргі, який, як повідомлялось, перебуває у чоловічому монастирі у Києві. Відео цього візиту вони опублікували у соцмережі Facebook.

Проте у монастирі їм не вдалося знайти бразильця.

Як написав на своїй сторінці в Facebook Сергій Мазур, який називає себе координатором організації «С14», кімната Лусваргі порожня. За словами Мазура, праворадикали поїхали перевірити, чи перебуває він у посольстві Бразилії.

Напередодні журналісти програми Радіо Свобода Донбас.Реалії знайшли Рафаеля Лусваргі у чоловічому Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (Московського патріархату).

Рафаель Лусваргі, який колись обіцяв «дійти до Києва і закінчити війну», штурмував Дебальцеве і зазнав поранення під Донецьким аеропортом, зараз перебуває на волі.

«Я вільна цивільна людина, але під слідством і мушу час від часу з’являтись на суді. Нічого більше. Все, що сказав мені адвокат, ‒ «це чудо», – пояснив Лусваргі.

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У жовтні 2016 року Лусваргі затримали співробітники СБУ під час перетину державного кордону України в терміналі D міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Через кілька місяців, у січні 2017 року, Печерський районний суд Києва визнав бразильця винним у створенні терористичної організації, створенні непередбачених законом збройних формувань і призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він став першим іноземцем не з Росії, засудженим Києвом за участь у війні на Донбасі.

У серпні 2017 року Апеляційний суд Києва скасував вирок і повернув справу Рафаеля Лусваргі на новий розгляд.

Ексклюзивну історію про бойовика Рафаеля Лусваргі в Києві дивіться в сюжеті Радіо Свобода в неділю, 6 травня, о 21:10 у програмі Донбас.Реалії на телеканалі «112 Україна».