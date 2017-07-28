Бойовики-іноземці на Донбасі: хто вони і звідки?

Настоящее время

У 2014 році українські урядові війська вели запеклі бої з підтримуваними Росією бойовиками, на боці яких також воювали іноземці (зокрема, зі США, Англії, Італії, Бразилії).

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У березні 2017 року бойовики зняли репортаж, присвячений італійцю Массиміліано Каваллері (позивний «Спартак»), який стверджує, що раніше служив в італійській армії, а на Донбас приїхав через політичні переконання. У розпалюванні війни в Україні він звинувачує Захід.

«Ще іноземці? Є. Італійців немає, тільки я. Є колумбієць. Я знаю одного американця», – розповідає він.

Насправді Каваллері був одним з трьох італійців, які прибули в 2014 році. На відміну від інших, він не захотів відповідати на запитання спецпроекту «Настоящее время», які йому журналісти надіслали в письмовому вигляді.

Андреа Пальмері раніше був футбольним хуліганом з Лукки. В італійській пресі писали, що його засудили за напад, але від правосуддя він втік на схід України. Нещодавно Пальмері змінив камуфляжну форму на діловий костюм та відкрив в Луганську «Центр італійської культури».

«Це слугуватиме створенню дружби між двома нашими народами», – говорить він.

Пальмері відмовився від інтерв'ю для Радіо Свобода, обірвавши діалог загадковою фразою: «Побачимося у Львові».

Третього італійця звати Габріеле Каругаті. Бойовики нагородили його «орденом» «За військову звитягу». Він виявився дещо біль балакучим. Зокрема, розповів, що їздив до Італії.

«Я вже їздив додому відпочивати, а тепер в Донецьку живу. Вибачте, не хочу [давати інтерв'ю]», – пояснив він.

Зовсім інакше склалося життя у британця Бена Стімсона. Після повернення додому в 2015 році його заарештували в аеропорту Манчестера. 14 липня суд засудив його більш ніж до п'яти років в'язниці за надання допомоги бойовикам.

Бої не вщухають, і за минулий рік в пресі спливли імена ще двох іноземців, які воювали там. У травні американський військовий Гійом Кювельє був звільнений з армії США після повідомлень про те, що він воював на боці сепаратистів. У січні київський суд засудив до 13 років в'язниці бразильця Рафаеля Лусваргі «за створення терористичної організації» і вербування іноземних громадян.

У розмові з кореспондентом Радіо Свобода, він зізнався, що був незадоволений ставленням до себе з боку бойовиків: «Моє відділення, за їхніми словами, складалося з «мавп» з Південної Америки». Це дуже образило всіх бразильців. Я втомився воювати. Воювати – це нелегко».

У бойових діях на території України брало участь багато іноземців. Деякі з них виїхали і уникнули покарання. У будь-якому разі, поки що. Іншим це не вдалося. Тим, хто не поїхав, залишається сподіватися, що минуле не буде переслідувати їх, якщо вони покинуть підконтрольні бойовикам території.

Оригінал матеріалу – на сайті спецпрокиу «Настоящее время»