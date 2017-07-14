В Англії засуджено британця за терористичну діяльність на сході Україні

У Королівському суді міста Манчестер, що на півночі Англії, оголосили вирок 41-річному громадянину Великої Британії Бенджаміну Стімсону, якого звинуватили у причетності до терористичної діяльності, коли він протягом 4 місяців перебував у лавах незаконних збройних формувань проросійських бойовиків на сході України. Його засудили до 5 років і 4 місяців позбавлення волі. Цей вирок став прецедентом у британському судочинстві, позаяк Стімсон став першим британцем, якого засудили у зв’язку з терористичною діяльністю у Східній Україні.

Обвинувач у справі Бенджаміна Стімсона – Барнабі Джеймсон – зажадав вироку від мінімального у 4 роки позбавлення волі з можливістю оголошення вироку довічного ув’язнення. Захист підсудного в особі адвоката Piчарда Томаса, у свою чергу, просив пом’якшити вирок на підставі того, що Стімсон зрозумів, що відбувається на сході України і добровільно повернувся до Британії. Зрештою, після довготривалих дискусій обвинувача і захисту суддя Королівського суду Дейвід Стокдейл оголосив про перерву на додаткове опрацювання поданих захистом документів, і виголошення вироку було відкладене на певний час для опрацювання додаткових деталей, поданих захистом.

Адвокат наголошував, що підзахисний поїхав на Донбас з метою брати участь у гуманітарній діяльності, працюючи водієм швидкої допомоги чи санітаром. І, згідно з цією версією, Стімсон просто випадково нібито потрапив до загону проросійських бойовиків. Відтак все це, на його думку, не мало б підпадати під статтю про терористичну діяльність.

Обвинувач Джеймсон – у свою чергу – наголошував, що підсудний специфічно здійснював дослідження в інтернеті, заносячи до пошукової системи Google словосполучення «бойові дії в Україні», «бійці-добровольці» та «військо Новоросії». Ба більше, все це було, як на Джеймсона, чітким планом дій щодо долучення до бойових дій на сході України у лавах сил проросійських бойовиків. На додаток обвинувач продемонстрував доказ із соціальних мереж, де Бенджамін Стімсон хизується тим, що приїхав в Україну воювати з українськими «нацистами». Обвинувач також наводив інші посилання на те, що писав Стімсон у соціальних мережах, а саме – його фото з бойовою зброєю та зухвалі визначення, що Донбас – це «дівчата, горілка і зброя».

На додаток, було повідомлено, що Стімсон дав інтерв’ю для «Бі-Бі-Сі» у жовтні 2015 року, перебуваючи на теренах, контрольованих бойовиками. На запитання, чи він готовий вбивати, він відповів ствердно, заявивши, що на сході України йде війна і він, нібито, зі зброєю захищає цивільне населення.

Ця судова справа стала унікальною

Після відкладення виголошення вироку у манчестерському королівському суді, за певний час суддя королівського суду Девід Стокдейл повернувся до зали і оголосив, що громадянина Великої Британії Бенджаміна Стімсона засудили до 5 років і 4 місяців позбавлення волі.

Ви допомагали своїми діями озброєним загонам бойовиків

«Ви дійсно не причинили нікому фізичної шкоди, але Ви допомагали своїми діями озброєним загонам бойовиків. Водночас, я визнаю, що Ви не є носієм екстремістських поглядів, і я не вважаю Вас небезпечним елементом для національної безпеки Сполученого Королівства», – заявив суддя королівського суду Дейвід Стокдейл, виголошуючи вирок.

Суддя визнав, що при ухваленні рішення щодо терміну тюремного ув’язнення для Бенджаміна Стімсона було взято до уваги його каяття і те, що не існує жодних доказів його участі у бойових діях проти українського війська. На додаток суддя королівського суду наголосив, що ця судова справа стала унікальною, бо ж досі не було засуджено жодного британця за звинуваченнями у терористичній діяльності в Україні.

Йдеться про незвичний випадок, коли британського громадянина переслідували у судовому порядку за те, що він допомагав антиурядовим бойовикам в Україні

«Це серйозне порушення закону, і, як ви всі усвідомлюєте, тут йдеться про незвичний випадок, коли британського громадянина переслідували у судовому порядку за те, що він допомагав антиурядовим бойовикам в Україні», – завершив свою промову у залі манчестерського королівського суду суддя Дейвід Стокдейл.

Бенджаміну Стімсону, мешканцю містечка Олдгем, що під Манчестером, було оголошено вирок за два дні до його 42-го дня народження. Він цілком визнав свою провину.