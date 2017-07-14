Громадянина Британії засудили за участь у бойових діях на боці бойовиків на Донбасі

Громадянина Великої Британії засудили до ув’язнення за нелегальне проникнення на територію сходу України у 2015 році і участь у бойових діях на боці підтримуваних Росією бойовиків.

14 липня кримінальний суд визнав Бенджаміна Стімсона винним у пособництві тероризму і засудив до 4,5 років ув’язнення.

За повідомленням британської поліції, у серпні 2015 року Стімсон поїхав до Москви, звідки нелегально потрапив на Донбас.

Його арештували у листопаді 2015 року в аеропорту Манчестера після того, як в інтерв’ю BBC він заявив, що під час війни готовий був вбивати людей у разі необхідності.

Слідчі заявили, що Бенджамін Стімсон поїхав на Донбас, саме щоб приєднатися до підтримуваних Росією бойовиків.