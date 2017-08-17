Апеляційний суд повернув на новий розгляд справу бразильця Лусваргі

Апеляційний суд Києва скасував вирок і повернув на новий розгляд справу бразильця Рафаеля Лусваргі, який брав участь у бойових діях на Донбасі на боці угруповання «ДНР».

Як повідомили Радіо Свобода в Апеляційному суді, це рішення ухвалене у зв’язку з істотними порушеннями норм процесуального законодавства судом першої інстанції.

Печерський районний суд Києва визнав бразильця винним у створенні терористичної організації, створенні непередбачених законом збройних формувань і призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він став першим іноземцем не з Росії, засудженим Києвом за участь у війні на Донбасі.

Лусваргі затримали співробітники СБУ під час перетину державного кордону України в терміналі D міжнародного аеропорту «Бориспіль» восени минулого року.