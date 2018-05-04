У посольстві Бразилії відмовилися сказати, чи перебуває в них бойовик «ЛДНР» Лусваргі

У посольстві Бразилії Радіо Свобода відмовилися повідомити, чи перебуває на їхній території бойовик угруповань «ЛНР» і «ДНР», бразилець Рафаель Лусваргі.

«Ми на такі питання не відповідаємо. Ми не даємо інформації про жодного громадянина Бразилії», – заявили в посольстві.

Про те, що Лусваргі, якого журналісти Радіо Свобода раніше знайшли у чоловічому Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (Московського патріархату) в Києві, перебуває в посольстві Бразилії заявили представники праворадикальних організацій, які прийшли шукати його в монастирі.

Напередодні журналісти програми Радіо Свобода Донбас.Реалії виявили, що Лусваргі, який колись обіцяв «дійти до Києва і закінчити війну», штурмував Дебальцеве і зазнав поранення під Донецьким аеропортом, зараз перебуває на волі.

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У жовтні 2016 року Лусваргі затримали співробітники СБУ під час перетину державного кордону України в терміналі D міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Через кілька місяців, у січні 2017 року, Печерський районний суд Києва визнав бразильця винним у створенні терористичної організації, створенні непередбачених законом збройних формувань і призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він став першим іноземцем не з Росії, засудженим Києвом за участь у війні на Донбасі.

У серпні 2017 року Апеляційний суд Києва скасував вирок і повернув справу Рафаеля Лусваргі на новий розгляд.

Ексклюзивну історію про бойовика Рафаеля Лусваргі в Києві дивіться в сюжеті Радіо Свобода в неділю, 6 травня, о 21:10 у програмі Донбас.Реалії на телеканалі «112 Україна».