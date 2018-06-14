Human Rights Watch: Україна неадекватно реагує на агресію радикалів

Українська влада повинна засудити агресію радикальних груп і провести ефективні розслідування вчинених ними нападів, заявляють у міжнародній організації Human Rights Watch.
Вони разом із правозахисниками з Freedom house, Amnesty international та Front line defenders опублікували 14 червня відкрите звернення з такою вимогою до Генерального прокурора та Міністра внутрішніх справ України.
«З початку 2018-го року члени таких радикальних груп як С14, «Правий сектор», «Традиція і порядок», «Карпатська Січ» та інших вчинили щонайменше два десятки нападів або актів залякування у Києві, Вінниці, Ужгороді, Львові, Чернівцях, Івано-Франківську та інших містах України. Правоохоронні органи неохоче починають розслідування погроз та нападів, вчинених цими групами. У випадках, коли розслідування було розпочато, немає жодних ознак ефективного розслідування і виявлення злочинців, незважаючи на те, що нападники публічно заявляють про відповідальність за напади у соцмережах у деяких випадках», – мовиться у листі цих чотирьох організацій.
Окрім того, правозахисники висловлюють стурбованість з приводу того, що члени цих та інших радикальних груп залучаються до «поліцейської» діяльності, зокрема, патрулювання вулиць.
Останніми місяцями фіксується багато інцидентів, пов’язаних із насильством щодо жителів стихійних ромських поселень. 7 червня поліція повідомила про виселення стихійного ромського поселення у Святошинському районі Києва. Раніше, зокрема, правоохоронці повідомляли, що ввечері 22 травня невідомі напали на табір ромів, які жили у наметах біля Тернополя. Поліція розглядає кілька версій цієї події: у першу чергу – це конфлікт між місцевим населенням та ромами, бо напередодні були скарги на негативну поведінку ромської спільноти на Тернопільщині.
21 квітня відбувся розгін ромсього табору на Лисій горі у Києві. Столичні правоохоронці повідомили 25 квітня, після публікації відео розгону, що відкрили два кримінальні провадження через розгін ромського табору – за статтями «порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії» та «хуліганство».
Інший приклад агресії праворадикалів – напад на мітинг за права жінок 8 березня в Ужгороді: учасниць облили фарбою, через що одній з них, Віталіні Коваль, завдали хімічних опіків ока. За результатами інциденту затримали шістьох осіб, серед яких чотири жінки, але потім одразу відпустили. Натомість пізніше учасники акції, а також деякі інші активісти заявляли про погрози, були також випадки вуличних нападів. Лідер праворадикальної організації «Карпатська січ» Тарас Деяк заявив, що на акції були не учасники, а «прихильники» їхньої організації.
У 2017 році правозахисний ЛГБТ-центр «Наш світ» зафіксував 226 випадків порушення прав щодо представників ЛГБТ. Правозахисники звертають увагу на те, що часто не вдається домогтися, аби справу кваліфікували як злочин на ґрунті ненависті.
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